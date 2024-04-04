На Одещині відкрили меморіальну дошку на честь загиблого військового

Меморіальну дошку на честь загиблого матроса та гранатометника Семена Демирова відкрили в Криничненській територіальній громаді в Одеській області.

Про це 4 квітня повідомили в Болградській районній державній адміністрації.

Там розповіли, що Семен Демиров був гранатометником роти морської піхоти в/ч А4635. Він загинув 15 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання внаслідок артобстрілу.

Меморіальну дошку встановили 3 квітня на фасаді Криничненського ліцею, в якому навчався чоловік.

Меморіальна дошка на честь Семена Демирова. Фото: Болградська районна державна адміністрація

Учасники заходу вшанували пам’ять загиблого та усіх військовослужбовців хвилиною мовчання.

Присутні вшанували пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання. Фото: Болградська районна державна адміністрація

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