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На Одещині відкрили меморіальну дошку на честь загиблого військового
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На Одещині відкрили меморіальну дошку на честь загиблого військового

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Памʼятна дошка на честь Семена Демирова в Одеській області
Відкриття меморіальної дошки на честь загиблого військового Семена Демирова. Фото: Болградська районна державна адміністрація

Меморіальну дошку на честь загиблого матроса та гранатометника Семена Демирова відкрили в Криничненській територіальній громаді в Одеській області.

Про це 4 квітня повідомили в Болградській районній державній адміністрації.

Там розповіли, що Семен Демиров був гранатометником роти морської піхоти в/ч А4635. Він загинув 15 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання внаслідок артобстрілу.

Меморіальну дошку встановили 3 квітня на фасаді Криничненського ліцею, в якому навчався чоловік.

На Одещині відкрили меморіальну дошку на честь загиблого військового
Меморіальна дошка на честь Семена Демирова. Фото: Болградська районна державна адміністрація

Учасники заходу вшанували пам’ять загиблого та усіх військовослужбовців хвилиною мовчання.

На Одещині відкрили меморіальну дошку на честь загиблого військового
Присутні вшанували пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання. Фото: Болградська районна державна адміністрація

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