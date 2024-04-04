У Запоріжжі пролунали вибухи. Що відомо

Сьогодні, 5 квітня, під час повітряної тривоги у Запоріжжі було чути звуки трьох вибухів. Внаслідок російської атаки на обласний центр є поранені.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що близько 15:18 в обласному центрі пролунало декілька вибухів.
Внаслідок російської атаки на Запоріжжя є поранені. Інформація щодо загиблих та пошкодження міської інфраструктури уточнюється.
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