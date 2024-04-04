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У Запоріжжі пролунали вибухи. Що відомо
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У Запоріжжі пролунали вибухи. Що відомо

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5 квітня у Запоріжжі пролунав вибух
Ракета. Ілюстративне фото: УНІАН

Сьогодні, 5 квітня, під час повітряної тривоги у Запоріжжі було чути звуки трьох вибухів. Внаслідок російської атаки на обласний центр є поранені.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що близько 15:18 в обласному центрі пролунало декілька вибухів.

Внаслідок російської атаки на Запоріжжя є поранені. Інформація щодо загиблих та пошкодження міської інфраструктури уточнюється.

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