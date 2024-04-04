Правоохоронці повідомили про підозру директору підприємства, якого підозрюють у привласненні майже 3 мільйонів гривень на ремонті доріг в Ужгороді. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це йдеться на сайті Нацполіції в Закарпатській області.

"У червні 2022 року між директором одного з комунальних підприємств Ужгородської міської ради та товариством з обмеженою відповідальністю в особі директора-підрядника було укладено договір, згідно з умовами якого останній зобов`язувався виконувати функції ремонту дорожнього покриття", — йдеться у повідомленні.

За увесь цей час 35-річний уродженець Харківської області вносив неправдиві відомості у проєктно-кошторисну документацію і таким чином завищив фактичну вартість та обсяги виконаних робіт. Своїми діями чоловік завдав майже 3 мільйони гривень збитків бюджету громади, додають в поліції.

Правоохоронці повідомили про підозру директору підприємства, якого підозрюють у привласненні бюджетних грошей на ремонті доріг в Ужгороді. Фото: Нацполіція у Закарпатській області

Правоохоронці затримали директора підприємства у Харкові. Йому інкримінують ч. 4, 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України. Чоловіку загрожує до 12 років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Суспільне намагається отримати коментар підозрюваного.

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