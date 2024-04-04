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Привласнив майже 3 млн гривень на ремонті доріг в Ужгороді: правоохоронці повідомили про підозру директору підприємства
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Привласнив майже 3 млн гривень на ремонті доріг в Ужгороді: правоохоронці повідомили про підозру директору підприємства

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Правоохоронці повідомили про підозру директору підприємства
Правоохоронці повідомили про підозру директору підприємства, якого підозрюють у привласненні бюджетних грошей на ремонті доріг в Ужгороді. Фото: Нацполіція у Закарпатській області

Правоохоронці повідомили про підозру директору підприємства, якого підозрюють у привласненні майже 3 мільйонів гривень на ремонті доріг в Ужгороді. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це йдеться на сайті Нацполіції в Закарпатській області.

"У червні 2022 року між директором одного з комунальних підприємств Ужгородської міської ради та товариством з обмеженою відповідальністю в особі директора-підрядника було укладено договір, згідно з умовами якого останній зобов`язувався виконувати функції ремонту дорожнього покриття", — йдеться у повідомленні.

За увесь цей час 35-річний уродженець Харківської області вносив неправдиві відомості у проєктно-кошторисну документацію і таким чином завищив фактичну вартість та обсяги виконаних робіт. Своїми діями чоловік завдав майже 3 мільйони гривень збитків бюджету громади, додають в поліції.

Привласнив майже 3 млн гривень на ремонті доріг в Ужгороді: правоохоронці повідомили про підозру директору підприємства
Правоохоронці повідомили про підозру директору підприємства, якого підозрюють у привласненні бюджетних грошей на ремонті доріг в Ужгороді. Фото: Нацполіція у Закарпатській області

Правоохоронці затримали директора підприємства у Харкові. Йому інкримінують ч. 4, 5 ст. 191Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. та ч. 1 ст. 366 ККСкладання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів. України. Чоловіку загрожує до 12 років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Суспільне намагається отримати коментар підозрюваного.

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