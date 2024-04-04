НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Львові 11 квітня охочі зможуть здати кров біля Оперного театру: хто може стати донором
ДонорРегіони

У Львові 11 квітня охочі зможуть здати кров біля Оперного театру: хто може стати донором

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Мобільний центр служби крові
Мобільний центр служби крові. Пресслужба Львівської міської ради

У четвер, 11 квітня, біля Львівського театру опери та балету працюватиме Мобільний центр служби крові. Донори крові отримають квитки на виставу.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Мобільний центр працюватиме біля Оперного театру 11 квітня, з 9:00 до 12:00. Забір крові здійснюватимуть фахівці Міського центру служби крові Першого медичного об’єднання Львова.

"Мобільний центр крові має п'ять ліжок для донорів та зручне місце для відпочинку до та після процедури. Є міні-лабораторія та локація для консультування з лікарем. На виїзді автобуса крові працює четверо кваліфікованих медиків, які супроводжують донорів упродовж усього процесу – від підготовки здачі крові до післяпроцедурного періоду", — йдеться у повідомленні.

На знак подяки всі донори отримають у подарунок квитки на виставу в Львівському театрі опери та балету. Охочих здати кров просять попередньо реєструватися і приходити на обраний час, аби уникнути черг. Також варто переконатися, що ви не маєте тимчасових чи абсолютних протипоказань до донорства.

Як і хто може стати донором

  • Донором крові можуть стати люди від 18 до 65 років (вага – не менше 60 кг).
  • З собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код (якщо це ID-картка – то довідку про місце реєстрації).
  • За 72 години не варто приймати ліки, що розріджують кров, наприклад, аспірин, анальгін.
  • За 24 години не можна вживати алкоголь.
  • Обов’язково потрібно добре виспатися, а в день донації легко поснідати (дозволено пити солодкий чай, морс, компот, мінеральну воду, а їсти — хліб, сухарі, варені каші, варення, рибу, овочі й фрукти, крім бананів).
  • За 12 годин не варто вживати в їжу смажене, гостре, солоне, копчене, банани, яйця, молочні продукти і масло. Краще – солодкий чай, морс, компот, мінеральну воду, варення, хліб, сухарі, відварні крупи, рибу, овочі, фрукти (крім бананів).
  • Рекомендується утриматися від куріння. Бажано не курити за годину до і після процедури донації.
  • Гарне самопочуття після здаванням крові чи компонентів крові забезпечать 2 склянки соку або води, випиті перед донацією.
  • Не варто приходити здавати кров, якщо відчуваєте нездужання (озноб, запаморочення, головний біль, слабкість).
  • Перед донацією варто відверто відповісти на запитання лікаря і не приховувати інформацію про вживання ліків, алкоголю, наркотичних речовин і перенесені захворювання.

Після донації варто:

  • Відпочити 10-15 хвилин.
  • Якщо відчули запаморочення або слабкість, повідомити персонал.
  • Не намагатися відразу йти чи керувати машиною, якщо є запаморочення голови.
  • 2-3 години не піднімати нічого важкого рукою, з якої брали кров.
  • 3-4 години не знімати пов’язку і не намагатися її мочити. Це вбереже від появи синця.
  • Упродовж наступних 12 годин уникати інтенсивних фізичних навантажень.
  • Упродовж двох діб повноцінно та регулярно харчуватися.
  • Упродовж двох діб уживати збільшену кількість рідини (не менше 2 літрів на день) – соки, воду, неміцний чай (алкоголь не рекомендується).

Протипоказання до донорства:

  • Серйозні активні, хронічні, неінфекційні захворювання.
  • Патологічна схильність до кровотеч.
  • Багаторазові випадки втрати свідомості чи судом.
  • Цукровий діабет (застосування інсуліну).
  • Інфекційні хвороби (гепатити В і С, ВІЛ тощо).
  • Онкопатології.
  • Будь-які випадки проведення внутрішньовенних або внутрішньом'язових ін'єкцій препаратами, яких не призначив лікар, зокрема застосування стероїдів і гормонів.

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
Донорство трансплантація органів у Луцьку
Трансплантація органів і гемодіаліз: як лікують та оперують пацієнтів у лікарнях Луцька
донорство, банк крові
"Сформувалася команда відповідальних людей": донори з Острозької громади щомісяця їздять здавати кров у Рівне
Баран у Кропивницькому
Він не має жити у лікарні. У Кропивницькому шукають родину для барана-донора. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
донор крові
У Фастові можна стати донором крові для військових
На початок