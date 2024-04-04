У четвер, 11 квітня, біля Львівського театру опери та балету працюватиме Мобільний центр служби крові. Донори крові отримають квитки на виставу.
Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Мобільний центр працюватиме біля Оперного театру 11 квітня, з 9:00 до 12:00. Забір крові здійснюватимуть фахівці Міського центру служби крові Першого медичного об’єднання Львова.
"Мобільний центр крові має п'ять ліжок для донорів та зручне місце для відпочинку до та після процедури. Є міні-лабораторія та локація для консультування з лікарем. На виїзді автобуса крові працює четверо кваліфікованих медиків, які супроводжують донорів упродовж усього процесу – від підготовки здачі крові до післяпроцедурного періоду", — йдеться у повідомленні.
На знак подяки всі донори отримають у подарунок квитки на виставу в Львівському театрі опери та балету. Охочих здати кров просять попередньо реєструватися і приходити на обраний час, аби уникнути черг. Також варто переконатися, що ви не маєте тимчасових чи абсолютних протипоказань до донорства.
Як і хто може стати донором
- Донором крові можуть стати люди від 18 до 65 років (вага – не менше 60 кг).
- З собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код (якщо це ID-картка – то довідку про місце реєстрації).
- За 72 години не варто приймати ліки, що розріджують кров, наприклад, аспірин, анальгін.
- За 24 години не можна вживати алкоголь.
- Обов’язково потрібно добре виспатися, а в день донації легко поснідати (дозволено пити солодкий чай, морс, компот, мінеральну воду, а їсти — хліб, сухарі, варені каші, варення, рибу, овочі й фрукти, крім бананів).
- За 12 годин не варто вживати в їжу смажене, гостре, солоне, копчене, банани, яйця, молочні продукти і масло. Краще – солодкий чай, морс, компот, мінеральну воду, варення, хліб, сухарі, відварні крупи, рибу, овочі, фрукти (крім бананів).
- Рекомендується утриматися від куріння. Бажано не курити за годину до і після процедури донації.
- Гарне самопочуття після здаванням крові чи компонентів крові забезпечать 2 склянки соку або води, випиті перед донацією.
- Не варто приходити здавати кров, якщо відчуваєте нездужання (озноб, запаморочення, головний біль, слабкість).
- Перед донацією варто відверто відповісти на запитання лікаря і не приховувати інформацію про вживання ліків, алкоголю, наркотичних речовин і перенесені захворювання.
Після донації варто:
- Відпочити 10-15 хвилин.
- Якщо відчули запаморочення або слабкість, повідомити персонал.
- Не намагатися відразу йти чи керувати машиною, якщо є запаморочення голови.
- 2-3 години не піднімати нічого важкого рукою, з якої брали кров.
- 3-4 години не знімати пов’язку і не намагатися її мочити. Це вбереже від появи синця.
- Упродовж наступних 12 годин уникати інтенсивних фізичних навантажень.
- Упродовж двох діб повноцінно та регулярно харчуватися.
- Упродовж двох діб уживати збільшену кількість рідини (не менше 2 літрів на день) – соки, воду, неміцний чай (алкоголь не рекомендується).
Протипоказання до донорства:
- Серйозні активні, хронічні, неінфекційні захворювання.
- Патологічна схильність до кровотеч.
- Багаторазові випадки втрати свідомості чи судом.
- Цукровий діабет (застосування інсуліну).
- Інфекційні хвороби (гепатити В і С, ВІЛ тощо).
- Онкопатології.
- Будь-які випадки проведення внутрішньовенних або внутрішньом'язових ін'єкцій препаратами, яких не призначив лікар, зокрема застосування стероїдів і гормонів.