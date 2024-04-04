У четвер, 11 квітня, біля Львівського театру опери та балету працюватиме Мобільний центр служби крові. Донори крові отримають квитки на виставу.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Мобільний центр працюватиме біля Оперного театру 11 квітня, з 9:00 до 12:00. Забір крові здійснюватимуть фахівці Міського центру служби крові Першого медичного об’єднання Львова.

"Мобільний центр крові має п'ять ліжок для донорів та зручне місце для відпочинку до та після процедури. Є міні-лабораторія та локація для консультування з лікарем. На виїзді автобуса крові працює четверо кваліфікованих медиків, які супроводжують донорів упродовж усього процесу – від підготовки здачі крові до післяпроцедурного періоду", — йдеться у повідомленні.

На знак подяки всі донори отримають у подарунок квитки на виставу в Львівському театрі опери та балету. Охочих здати кров просять попередньо реєструватися і приходити на обраний час, аби уникнути черг. Також варто переконатися, що ви не маєте тимчасових чи абсолютних протипоказань до донорства.

Як і хто може стати донором

Донором крові можуть стати люди від 18 до 65 років (вага – не менше 60 кг).

З собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код (якщо це ID-картка – то довідку про місце реєстрації).

За 72 години не варто приймати ліки, що розріджують кров, наприклад, аспірин, анальгін.

За 24 години не можна вживати алкоголь.

Обов’язково потрібно добре виспатися, а в день донації легко поснідати (дозволено пити солодкий чай, морс, компот, мінеральну воду, а їсти — хліб, сухарі, варені каші, варення, рибу, овочі й фрукти, крім бананів).

За 12 годин не варто вживати в їжу смажене, гостре, солоне, копчене, банани, яйця, молочні продукти і масло. Краще – солодкий чай, морс, компот, мінеральну воду, варення, хліб, сухарі, відварні крупи, рибу, овочі, фрукти (крім бананів).

Рекомендується утриматися від куріння. Бажано не курити за годину до і після процедури донації.

Гарне самопочуття після здаванням крові чи компонентів крові забезпечать 2 склянки соку або води, випиті перед донацією.

Не варто приходити здавати кров, якщо відчуваєте нездужання (озноб, запаморочення, головний біль, слабкість).

Перед донацією варто відверто відповісти на запитання лікаря і не приховувати інформацію про вживання ліків, алкоголю, наркотичних речовин і перенесені захворювання.

Після донації варто:

Відпочити 10-15 хвилин.

Якщо відчули запаморочення або слабкість, повідомити персонал.

Не намагатися відразу йти чи керувати машиною, якщо є запаморочення голови.

2-3 години не піднімати нічого важкого рукою, з якої брали кров.

3-4 години не знімати пов’язку і не намагатися її мочити. Це вбереже від появи синця.

Упродовж наступних 12 годин уникати інтенсивних фізичних навантажень.

Упродовж двох діб повноцінно та регулярно харчуватися.

Упродовж двох діб уживати збільшену кількість рідини (не менше 2 літрів на день) – соки, воду, неміцний чай (алкоголь не рекомендується).

Протипоказання до донорства: