Минулої доби, 3 квітня, внаслідок російських обстрілів по території Запорізької області виникли три пожежі у прифронтовому Оріхові та Преображенці — горіли житлові будинки та складські приміщення. Рятувальники ліквідували загоряння.

Про це сьогодні, 4 квітня, повідомили у ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Зазначається, що вогонь охопив складські приміщення та житлові будинки в Оріхові та Преображенці. Пожежа виникла внаслідок обстрілів армією РФ:

"Рятувальники ліквідували загоряння складських приміщень на загальній площі 90 кв.м та трьох житлових будинків на площі 242 кв.м. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила", — йдеться у повідомленні.

Також у ДСНС зазначили, що піротехніки вилучили та знищили один касетний елемент від РСЗВ "Ураган" в одному із населених пунктів Запорізького району.

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