У Верховині на Івано-Франківщині рідним полеглих військовослужбовців з Косівського та Верховинського районів вручили державні та обласні відзнаки.
Про це повідомила на Facebook-сторінці голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
"Провели поминальне віче, де згадали подвиг кожного захисника, який ціною власного життя боровся за вільне майбутнє нашої держави", — йдеться у дописі.
Ордени "За мужність" III ступеня передали рідним:
Відзнаку Міністерства оборони "За поранення" вручили дружині Леоніда Мосорука.
За сумлінну службу у лавах ЗСУ, особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, медаллю "За заслуги перед Прикарпаттям" (посмертно) нагородили: Миколу Будзановича, Василя Гаврилюка, Дмитра Дутку, Юрія Дутчака, Руслана Зузяка, Михайла Кознюка, Миколу Максим‘юка, Михайла Марійчука, Дмитра Мацепу, Івана Морощука, Василя Пітиляка, Миколу Проданюка, Івана Прокопюка, Сергія Рильчука, Романа Рубаняка, Петра Федорчука, Івана Шайваровського.
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