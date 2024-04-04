У Мукачеві квітне алея тюльпанів пам'яті полеглого на війні Романа Жука

У Мукачеві другий рік поспіль квітне алея тюльпанів пам'яті полеглого на війні Романа Жука.

Про це повідомили на сторінці Мукачівської міської ради у Facebook.

13 тисяч цибулин у пам'ять про загиблого на війні Романа Жука висадили на площі Тараса Шевченка у 2022 році. Це число було улюбленим у подружжя, 13-го познайомилася пара і 13-го Роман відзначав день народження. Тюльпани висаджували мукачівці з дружиною полеглого захисника Лєною Жук навпроти Мукачівського університету, де вона познайомилася з чоловіком.

У Мукачеві квітне алея тюльпанів пам'яті Романа Жука. Фото: Мукачівська міська рада/Facebook

"Цьогоріч облагородити алею тюльпанів допомагали друзі та небайдужі жителі міста. І ось тюльпани родини Жуків знову розцвіли, вже другу весну даруючи красу й нагадуючи про захисника", — пишуть у міськраді.

Що відомо про Романа Жука

Роман Жук до війни працював фотографом, відеографом та організовував волонтерські екологічні акції. Зокрема, масове прибирання Вільшанського водосховища. Роман спільно із дружиною Оленою також заснували екологічну ініціативу "Chysto.de".

Після повномасштабного вторгнення РФ Роман Жук став на захист України та служив розвідником артилерійського взводу 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Військовий загинув 26 травня 2022 року.

26 жовтня 2022 року на площі Тараса Шевченка жителі міста із дружиною полеглого на війні захисника висадили 13 тисяч цибулин тюльпанів. Чому саме 13 тисяч і чому 26 жовтня читайте тут.

Історія сім'ї засновника ініціативи "Chysto.de" полеглого захисника із Мукачева Романа Жука увійшла до документального фільму Алана Бадоєва "Довга Доба".

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