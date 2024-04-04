У Мукачеві квітне алея тюльпанів пам'яті полеглого на війні Романа Жука

У Мукачеві другий рік поспіль квітне алея тюльпанів пам'яті полеглого на війні Романа Жука.
Про це повідомили на сторінці Мукачівської міської ради у Facebook.
13 тисяч цибулин у пам'ять про загиблого на війні Романа Жука висадили на площі Тараса Шевченка у 2022 році. Це число було улюбленим у подружжя, 13-го познайомилася пара і 13-го Роман відзначав день народження. Тюльпани висаджували мукачівці з дружиною полеглого захисника Лєною Жук навпроти Мукачівського університету, де вона познайомилася з чоловіком.
"Цьогоріч облагородити алею тюльпанів допомагали друзі та небайдужі жителі міста. І ось тюльпани родини Жуків знову розцвіли, вже другу весну даруючи красу й нагадуючи про захисника", — пишуть у міськраді.
Що відомо про Романа Жука
- Роман Жук до війни працював фотографом, відеографом та організовував волонтерські екологічні акції. Зокрема, масове прибирання Вільшанського водосховища. Роман спільно із дружиною Оленою також заснували екологічну ініціативу "Chysto.de".
- Після повномасштабного вторгнення РФ Роман Жук став на захист України та служив розвідником артилерійського взводу 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Військовий загинув 26 травня 2022 року.
- 26 жовтня 2022 року на площі Тараса Шевченка жителі міста із дружиною полеглого на війні захисника висадили 13 тисяч цибулин тюльпанів. Чому саме 13 тисяч і чому 26 жовтня читайте тут.
- Історія сім'ї засновника ініціативи "Chysto.de" полеглого захисника із Мукачева Романа Жука увійшла до документального фільму Алана Бадоєва "Довга Доба".
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