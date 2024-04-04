Водій автомобіля, на який в Новгород-Сіверському районі 3 квітня впало дерево, перебуває у вкрай тяжкому стані в реанімації Чернігівської обласної лікарні.

Про це Суспільному повідомив заступник гендиректора лікарні Валерій Чобітько.

За його словами, в чоловіка є пошкодження хребта, часткове порушення рухів у верхніх кінцівках та повне у нижніх кінцівках.

Правоохоронці фіксують наслідки падіння дерева на авто на Чернігівщині. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Пасажир також перебуває в обласній лікарні, але в стані середньої тяжкості. За словами Чобітька, він у свідомості, але з "легким приглушенням".

Нагадаємо, що внаслідок падіння дерева на автівку в Новгород-Сіверському районі на Чернігівщині 3 квітня загинуло подружжя, яке сиділо на задньому сидінні. Їхня 10-річна донька вибралася самотужки з понівеченої машини. Подія сталася на дорозі між селами Полюшкине і Чайкине.