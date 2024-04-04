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Водій в реанімації з пошкодженням хребта: в якому стані люди з авто, на яке впало дерево на Чернігівщині
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Водій в реанімації з пошкодженням хребта: в якому стані люди з авто, на яке впало дерево на Чернігівщині

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Дерево впало на авто на Чернігівщині
Наслідки падіння дерева на авто на Чернігівщині 3 квітня 2024 року. Поліція Чернігівської області / Getty Images

Водій автомобіля, на який в Новгород-Сіверському районі 3 квітня впало дерево, перебуває у вкрай тяжкому стані в реанімації Чернігівської обласної лікарні.

Про це Суспільному повідомив заступник гендиректора лікарні Валерій Чобітько.

За його словами, в чоловіка є пошкодження хребта, часткове порушення рухів у верхніх кінцівках та повне у нижніх кінцівках.

Дерево впало на авто на Чернігівщині, де загинуло подружжя
Правоохоронці фіксують наслідки падіння дерева на авто на Чернігівщині. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Пасажир також перебуває в обласній лікарні, але в стані середньої тяжкості. За словами Чобітька, він у свідомості, але з "легким приглушенням".

Нагадаємо, що внаслідок падіння дерева на автівку в Новгород-Сіверському районі на Чернігівщині 3 квітня загинуло подружжя, яке сиділо на задньому сидінні. Їхня 10-річна донька вибралася самотужки з понівеченої машини. Подія сталася на дорозі між селами Полюшкине і Чайкине.

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