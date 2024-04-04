Франківців заохочують взяти участь у загальноміській толоці: що відомо

20 квітня в Івано-Франківську планують провести загальноміську толоку. Містян також заохочують долучитися до прибирання вулиць та скверів міста.

Про це в ефірі радіо "Західний полюс" розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Ми плануємо 20 квітня велику толоку. Понад 20 локацій обрали. Жителі міста також можуть долучитися, подавати заявки, ми видамо відповідну техніку та реманент", — каже Руслан Марцінків

Крім того, кожен житель Івано-Франківської громади може замовити в департаменті благоустрою саджанець у пам'ять про полеглого воїна та посадити його у своєму дворі. Для цього потрібно написати заяву та після показати фотозвіт з висаджування дерева.

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