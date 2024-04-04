Російські окупаційні війська 3 квітня обстріляли шість населених пунктів Донеччини. Внаслідок обстрілу пошкоджені 63 цивільних об'єктів. За попередньою інформацією, загиблих чи поранених немає.

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

"Протягом доби поліція регіону зареєструвала 1683 атаки. Селидове Росія атакувала п’ятьма ракетами "С-300" — пошкодила 13 багатоквартирних і 8 приватних будинків, адмінбудівлі, підприємство", — йдеться у повідомленні.

За даними поліції, керованою авіабомбою "КАБ-250" окупанти поцілили по Торецьку, де руйнувань зазнали 2 багатоквартирних і 8 приватних будинків, магазин, 5 торгових кіосків, автомобіль. Та ще один "КАБ-250" війська РФ скинули на Стару Миколаївку — пошкоджені дві приватних оселі, перебита електрику.

Внаслідок артилерійських обстрілів постраждало приватне житло: три домівки в Курахівці, дві — в Галицинівці, ще один будинок згорів у Новоселівці Першій, розповіли у відомстві.

Які населені пункти опинились під обстрілами 3 квітня:

Селидове,

Торецьк,

Курахівка,

Галицинівка,

Новоселівка Перша,

Стара Миколаївка.

Чим стріляло військо РФ:

авіацією,

ЗРК "С-300",

артилерією.

Руйнувань зазнали:

39 житлових будинків,

адмінбудівлі,

підприємство,

ресторан,

магазин,

торговельні кіоски,

господарські споруди,

гаражі,

автомобілі,

електромережі.

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