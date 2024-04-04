НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Військові РФ вдарили "КАБами" по Торецьку й Старій Миколаївці та артилерію обстріляли ще три села: обстріли за добу
ДОНБАСВторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиІНФРАСТРУКТУРАРегіони

Військові РФ вдарили "КАБами" по Торецьку й Старій Миколаївці та артилерію обстріляли ще три села: обстріли за добу

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Донецька область, наслідки обстрілу 3 квітня 2024 року
Вирва на місці обстрілу в Донецькій області, 3 квітня 2024 року. Фото: поліція Донеччини

Російські окупаційні війська 3 квітня обстріляли шість населених пунктів Донеччини. Внаслідок обстрілу пошкоджені 63 цивільних об'єктів. За попередньою інформацією, загиблих чи поранених немає.

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

"Протягом доби поліція регіону зареєструвала 1683 атаки. Селидове Росія атакувала п’ятьма ракетами "С-300" — пошкодила 13 багатоквартирних і 8 приватних будинків, адмінбудівлі, підприємство", — йдеться у повідомленні.

За даними поліції, керованою авіабомбою "КАБ-250" окупанти поцілили по Торецьку, де руйнувань зазнали 2 багатоквартирних і 8 приватних будинків, магазин, 5 торгових кіосків, автомобіль. Та ще один "КАБ-250" війська РФ скинули на Стару Миколаївку — пошкоджені дві приватних оселі, перебита електрику.

Внаслідок артилерійських обстрілів постраждало приватне житло: три домівки в Курахівці, дві — в Галицинівці, ще один будинок згорів у Новоселівці Першій, розповіли у відомстві.

Які населені пункти опинились під обстрілами 3 квітня:

  • Селидове,
  • Торецьк,
  • Курахівка,
  • Галицинівка,
  • Новоселівка Перша,
  • Стара Миколаївка.

Чим стріляло військо РФ:

  • авіацією,
  • ЗРК "С-300",
  • артилерією.

Руйнувань зазнали:

  • 39 житлових будинків,
  • адмінбудівлі,
  • підприємство,
  • ресторан,
  • магазин,
  • торговельні кіоски,
  • господарські споруди,
  • гаражі,
  • автомобілі,
  • електромережі.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
Евакуація з Авдіївського напрямку, Донецька область, квітень 2024 року
Вдарили за сто метрів від екіпажу: армія РФ обстріляла поліцейських, які евакуювали людей з Авдіївського напрямку
ЗСУ, український боєць
Армія РФ намагається просунутися на Авдіївському напрямку: поблизу яких населених пунктів
Уражена військова техніка РФ
Батальйон ударних БпАК "Ахіллес" за місяць уразили та знищили понад 190 одиниць військової техніки РФ поблизу Бахмута
СБУ затримала військового, якого підозрюють у наведенні ракет РФ на Донеччині
Наводив російські ракети по позиціях Сил оборони на Донеччині: СБУ затримала "крота" в ЗСУ
На початок