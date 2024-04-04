Тіло знайшли через два роки: на війні загинув військовий з Одещини

На війні загинув військовий з Одещини Іван Самокіш. Хлопець зник безвісти у квітні 2022 року, його тіло знайшли у березні 2024 року.

Про це 3 квітня повідомили у Саф'янівській сільській територіальній громаді.

Іван Самокіш був жителем села Кислиця. Під час вторгнення він служив у лавах Нацгвардії, тоді військовий обороняв Маріуполь.

"У квітні 2022 року Іван Самокіш зник безвісти. Лише через два роки, у березні 2024 року, тіло Захисника вдалося знайти та упізнати", — йдеться у повідомленні громади.

До рідного села захисник повернеться "на щиті" орієнтовно 6 квітня. Про деталі поховання повідомлять згодом.

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