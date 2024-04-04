Де не буде світла у Запоріжжі 4 квітня: адреси

Сьогодні, 4 квітня, у Запоріжжі за деякими адресами відбудеться відключення електропостачання. Так, зокрема, світла не буде з 08:00 до 17:00.

Про це повідомили у ПАТ "Запоріжжяобленерго".

Відключення електропостачання пов'язане з проведенням планового та термінового ремонту фахівцями підприємства.

Так, зокрема, світла не буде з 08:00 до 17:00 за такими адресами:

вулиця Білоцерківська, 21, 23;

вулиця Бодянського, 2-52;

вулиця Електрична, 185-197, 199, 186-262, 201-235;

вулиця Машинна, 165-175, 177, 172-204, 179-219;

вулиця Основна, 40-96, 41-95;

вулиця Поштова, 115, 117, 133, 133б;

вулиця Приходська, 43;

вулиця Синельниківська, 185-225, 186-236;

вулиця Софіївська, 186-220;

вулиця Фортечна, 45;

вулиця Шкільна, 25.

Детальніше з графіками та адресами відключень електроенергії можна ознайомитись за посиланням.

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