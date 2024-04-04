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Де не буде світла у Запоріжжі 4 квітня: адреси
ЕлектроенергіяРегіони

Де не буде світла у Запоріжжі 4 квітня: адреси

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Де відключать світло у Запоріжжі 4 квітня
Фахівець ПАТ "Запоріжжяобленерго" проводить ремонт. Фото: ПАТ "Запоріжжяобленерго"

Сьогодні, 4 квітня, у Запоріжжі за деякими адресами відбудеться відключення електропостачання. Так, зокрема, світла не буде з 08:00 до 17:00.

Про це повідомили у ПАТ "Запоріжжяобленерго".

Відключення електропостачання пов'язане з проведенням планового та термінового ремонту фахівцями підприємства.

Так, зокрема, світла не буде з 08:00 до 17:00 за такими адресами:

  • вулиця Білоцерківська, 21, 23;
  • вулиця Бодянського, 2-52;
  • вулиця Електрична, 185-197, 199, 186-262, 201-235;
  • вулиця Машинна, 165-175, 177, 172-204, 179-219;
  • вулиця Основна, 40-96, 41-95;
  • вулиця Поштова, 115, 117, 133, 133б;
  • вулиця Приходська, 43;
  • вулиця Синельниківська, 185-225, 186-236;
  • вулиця Софіївська, 186-220;
  • вулиця Фортечна, 45;
  • вулиця Шкільна, 25.

Детальніше з графіками та адресами відключень електроенергії можна ознайомитись за посиланням.

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