Де не буде світла у Запоріжжі 4 квітня: адреси

Сьогодні, 4 квітня, у Запоріжжі за деякими адресами відбудеться відключення електропостачання. Так, зокрема, світла не буде з 08:00 до 17:00.
Про це повідомили у ПАТ "Запоріжжяобленерго".
Відключення електропостачання пов'язане з проведенням планового та термінового ремонту фахівцями підприємства.
Так, зокрема, світла не буде з 08:00 до 17:00 за такими адресами:
- вулиця Білоцерківська, 21, 23;
- вулиця Бодянського, 2-52;
- вулиця Електрична, 185-197, 199, 186-262, 201-235;
- вулиця Машинна, 165-175, 177, 172-204, 179-219;
- вулиця Основна, 40-96, 41-95;
- вулиця Поштова, 115, 117, 133, 133б;
- вулиця Приходська, 43;
- вулиця Синельниківська, 185-225, 186-236;
- вулиця Софіївська, 186-220;
- вулиця Фортечна, 45;
- вулиця Шкільна, 25.
Детальніше з графіками та адресами відключень електроенергії можна ознайомитись за посиланням.
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