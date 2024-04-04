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З артилерії та БпЛА: армія РФ протягом доби обстріляла три громади Миколаївщини
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З артилерії та БпЛА: армія РФ протягом доби обстріляла три громади Миколаївщини

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Система ППО
Полювання на безпілотники. Сили оборони півдня

Протягом третього квітня російські війська з артилерії та безпілотниками атакували населені пункти Миколаївщини. Загиблих немає.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Близько 17:30 було зафіксовано влучання безпілотника типу "Ланцет" за межами населеного пункту Коблівської громади. Загиблих та травмованих немає.

3 квітня о 17:31 та 18:15 противник завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

Цього ж дня армія РФ п'ять разі атакувала з артилерії Куцурубську громаду та її відкриту місцевість. Обійшлося без загиблих та травмованих.

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