Головні новини Рівного та області 4 квітня

Новини та події Рівного та Рівненської області 4 квітня 2024 року: фото, відео, коментарі, які вдалось зібрати Суспільному.
У Рівному попрощалися з добровольцем Олексієм Драганчуком
У Рівному на майдані Незалежності 4 квітня попрощалися з 35-річним добровольцем Олексієм Драганчуком. Він загинув в бою на Донеччині.
У Рівному перевіряють газові мережі в житлових будинках: що виявили
У Рівному перевіряють стан внутрішньобудинкових газових мереж. Ці роботи почали в березні. Станом на 4 квітня перевірили 23 багатоповерхівки та виявили 38 витоків газу.
Про це на онлайн-брифінгу в ОДА розповів начальник відділу технічного обслуговування Рівненської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" Роман Кутира.
"Роботи почали проводити з березня. Зараз тільки в Рівному, але надалі будемо обслуговувати й інші міста області. Провели обслуговування у 23 будинках. Стан мереж — незадовільний. Знайшли 38 витоків газу. Це знак того, що обслуговування не проводилося понад вісім років", — зазначив він.
За обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж рівняни сплачують з початку 2024 року. Ця послуга, зокрема, передбачає огляд газопроводів та перевірку на герметичність.
"Минулого року міністерство енергетики та НКРЕКП врегулювали окремі питання щодо технічного обслуговування у багатоквартирних будинках. Відтак, мережі, які знаходяться у квартирі, а саме газові труби та обладнання — власність мешканців квартири. Все, що знаходиться поза квартирою, трубопроводи по фасаду будинку, на сходових клітинках — відповідальність ОСББ", — зазначив Роман Кутира.
Він також додав, що, згідно з постановою НКРЕКП, всі члени ОСББ, які до цього часу не мали договорів на технічне обслуговування або не подали заявку на приєднання до колективного договору, автоматично приєднуються до типового договору на обслуговування з оператором ГРМ.
"Він складає річний графік на обслуговування будинків, повідомляє споживачів про дату та час проведення робіт та виконує їх", — додав він.
Зі слів Романа Кутири, на вартість послуги впливає протяжність газопроводів, кількість квартир, запірних пристроїв у будинку і загальний стан мережі. Оплату за технічне обслуговування будуть нараховувати раз на три або п'ять років:
"Це залежить від року експлуатації будинку. Якщо більше 25 років, то платіжка буде надходити раз на три роки й обслуговування відбуватиметься відповідно. Якщо до 25 років — обслуговування буде проводитися раз на п'ять років".
Роман Кутира також пояснив, що під час техобслуговування здійснюють такі планово-попереджувальні роботи:
- планове випробування на щільність;
- технічне обслуговування запірних пристроїв;
- випробування на герметичність з'єднань;
- усунення наявних витоків газу.
Два срібла і бронза: рівненські парадзюдоїсти здобули медалі на Кубку світу
Троє парадзюдоїстів з Рівненщини вибороли нагороди на Кубку світу 2024 року — два срібла та одну бронзу. Це вихованці регіонального центру "Інваспорт" Давид Хорава, Олександр Назаренко та Анжела Гаврисюк. Про те, як проходили змагання Суспільному розповів заступник директора Інваспорту Володимир Мурін.
Кубок світу – гран-прі з дзюдо серед людей з порушеннями зору відбувся в турецькій Анталії 1-2 квітня. Участь у змаганнях взяли 182 учасники з 41 країни світу.
У складі збірної України виступали семеро спортсменів, з них — п'ятеро з Рівненщини. Готував парадзюдоїстів до змагань наставник з рівненського "Інваспорту", головний тренер збірної команди України Михайло Романкевич.
Рівненські парадзюдоїсти вибороли три нагороди:
- срібло — Давид Хорава, вагова категорія 60 кг, клас J2;
- срібло — Олександр Назаренко, вагова категорія 90 кг, клас J2;
- бронза — Анжела Гаврисюк, вагова категорія 57 кг, клас J1.
"Є вісім чоловічих категорій та вісім жіночих, з певними ураженнями зору. J1 — це сильніший ступінь ураження, J2 — легший. Давид Хорава виборов срібну нагороду. В його категорії було 12 учасників. Він виборов фактично всі перемоги. У фіналі вже не зміг вийти на змагання, бо отримав в сутичці за третє місце травму. З травмою переміг свого суперника з Бразилії", — розповів Володимир Мурін.
Він також зазначив, що в категорії Олександра Назаренка було 13 спортсменів. Рівнянин програв супернику з Узбекистану. В категорії, де змагалася Анжела Гаврилюк, було 14 учасниць. Вона програла срібній призерці з Туреччини.
На Кубку світу спортсмени здобули залікові очки, які входять до всесвітнього рейтингу спортсменів-дзюдоїстів. Відповідний рейтинг надає право брати участь у Паралімпійський літніх іграх, які відбудуться у 2024 році в Парижі.
"За підсумками чотирьох років, спортсменам нараховують залікові бали, які сумуються. Відповідно, восьмеро кращих спортсменів, у кожній ваговій категорії, зможуть взяти участь літніх паралімпійських іграх. Це передостанній старт, де спортсмени можуть здобути такі залікові бали для покращення свого турнірного становища в рейтингу", — додав заступник директора Рівненського регіонального центру "Інваспорт".
"Це замість ранкової пробіжки": історія Ірини Кухар, яка обрізає дерева у гідропарку на Рівненщині
Керівниця дитячого гуртка "Ремесло" у Здолбунові на Рівненщині Ірина Кухар обрізає дерева у міському гідропарку. З власної ініціативи робить це другий рік поспіль зранку. Ірина Кухар закінчила курси ландшафтного дизайну і в роботі з деревами використовує отримані знання.
Скільки дерев обрізала навесні та чому вирішила цим займатися, вона розповіла Суспільному.
У 2024 році жінка обрізала 34 яблуні, три вишні, чотири груші, три абрикоси, дві калини, шість дерев глоду. Загалом, понад 50 дерев.
Вона зазначила, що вивчала ландшафтний дизайн й чисткою дерев займається п'ять років, два з яких — у гідропарку.
"Я люблю природу, дерева, рослини. Я закінчила курси ландшафтного дизайнера. Я проживаю недалеко від гідропарку, завжди там прогулююся. Декілька років підряд у нас там не спалювали траву, як кажуть — природа сама себе відновлює, птахи насадили багато різних дерев", — поділилася Ірина Кухар.
Дерева виростають з рознесеного птахами насіння.
"У нас там з'явилося багато рослин, я вирішила їх трошки обчистити. Другий рік поспіль я виходжу навесні і їх підчищаю, минулого року вже був врожай. Це у мене замість ранкової пробіжки — обрізання дерев. Час від часу пишу у Facebook, щоб однодумці виходили. На жаль, цього року їх було небагато. За цей час підросли деякі дерева, там буде гарний яблуневий сад", — зазначила Ірина Кухар.
Вона додала, що працює у Центрі культури та дозвілля, веде гурток "Ремесло" для дітей і своїх вихованців також навчала виплітати декоративні верби:
"Діти сплели два дерева. Плануємо їх висаджувати у травні на клумбах центру культури".
Прогноз погоди на 5 квітня
На Рівненщині 5 березня, за прогнозами обласного центру з гідрометеорології, очікують хмарну погоду з проясненнями. Вночі та вдень — короткочасні дощі. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с. Температура в області: вночі — 2-7° тепла, вдень — 12-17 тепла. Температура у Рівному: вночі — 3-5° тепла, вдень — 14-16° тепла.
Повідомили про смерть Михайла Сокота та Михайла Оленюка з Рівненщини
Повідомили про смерть двох військових з Рівненщини — Михайла Сокота з Березнівської громади та Михайла Оленюка з Радивилова.
Про це поінформували у Facebook тергромад.
Михайло Сокот
Михайло Сокот народився у 1995 році, проживав у селі Князівка Березнівської громади.
Він був стрільцем десантно-штурмової роти, загинув 28 вересня 2022 року на Харківщині.
Попрощалися з військовим у четвер, 4 квітня.
Михайло Оленюк
35-річний Михайло Оленюк проживав у Радивилові. Чоловіка мобілізували 25 квітня 2023 року. Був солдатом механізованого взводу.
Михайло Оленюк помер 1 квітня, як і де це сталося у Facebook Радивилівської громади не повідомили.
Про день та час прибуття кортежу поінформують додатково.
Енергетики відновили електропостачання для понад чотирьох тисяч споживачів Рівненщини
Фахівці Рівнеобленерго відновили електропостачання у знеструмлені через негоду 2-3 квітня села. Йдеться загалом про понад чотири тисячі споживачів. Роботи з відновлення електропостачання тривали упродовж двох діб. Станом на 9:00 4 квітня залишилося заживити ще 161 домогосподарство.
Про це повідомила речниця Рівнеобленерго Алла Ліхачова.
За її даними, за 2-3 квітня повернули світло в оселі 4 353 споживачам, чиї домівки були знеструмлені через погодні умови на Рівненщині.
"Роботи з відновлення електропостачання ці дві доби тривали практично безперервно – до кінця дня 3 квітня. Ми заживили усіх споживачів, які залишилися без електропостачання через погодні негаразди у вівторок 2 квітня. Однак, негода продовжила вирувати й учорашні пориви вітру додали незручностей споживачам та роботи нашим бригадам на Березнівщині, Сарненщині та Володимиреччині", — зазначила Алла Ліхачова.
Станом на 9.00 4 квітня без електропостачання залишаються 161 домогосподарство у Рівненському та Сарненському районах.
Третя весняна посівна в умовах повномасштабної війни: скільки та що вирощуватимуть на Рівненщині
Аграрії Рівненщини станом на 3 квітня засіяли третину від запланованих посівів ярої пшениці, ячменю та вівса. Загалом під час весняної посівної прогнозують засадити 438 тисяч гектарів.
Про це повідомив на онлайн-брифінгу заступник начальника облдержадміністрації Олександр Кохан.
Він зазначив, що зараз на Рівненщині триває посівна компанія, окрім Полісся, де через надмірне зволоження ґрунтів процес не розпочали. Всього протягом 2024 року планують засадити 438 тисяч гектарів, що дорівнює торішньому обсягу. 41% посівних площ аграрії використовують під зернові культури. Ще на 31% засівають технічні культури, зокрема сою, обсяг вирощування якої значно збільшився:
“Агропромисловий бізнес в умовах війни змушений оптимізувати виробництво й вирощує ті культури, які потребують мало витрат, але мають попит на ринку. Тому сьогодні активно вирощується соя. З 31% площ під технічні культури, 19% — аграрії засівають соєю”.
За словами чиновника, проблем з наявністю паливо-мастильних матеріалів, мінеральних добрив чи насіння фермери не мають. Також Олександр Кохан додав, що за даними попередніх років обсяги аграрного виробництва на Рівненщині перевищують продовольчі потреби:
“Зернових вирощується більше, аніж у два рази, цукрових буряків – втричі, соняшника – у понад три рази, а овочів — у 1,6. Тому область може забезпечити інші регіони України та відправляти продукцію на експорт”.