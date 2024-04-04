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"Знов фіксуємо нову позначку". У Маріуполі помітили переміщення військової колони окупантів
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"Знов фіксуємо нову позначку". У Маріуполі помітили переміщення військової колони окупантів

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Маріуполь, російський військовий, комбінат Ілліча
Російський військовий біля комбінату Ілліча у Маріуполі, 18 травня 2022 рік. AP

У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували чергове переміщення російської військової техніки, на якій помітили нову позначку.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Фіксуємо переміщення двох "Ос" в складі військової колони включно з двома тягачами (пустими). Також знов фіксуємо нову позначку. Використовується як додаткова, але помітна", — зазначив Андрющенко.

За його даними, техніка рухалась з Бердянського напряму на ММК Ілліча.

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