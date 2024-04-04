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Обстріли Нікопольщини, збили безпілотник, змії в Дніпрі. Головні новини Дніпра та області 4 квітня
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Обстріли Нікопольщини, збили безпілотник, змії в Дніпрі. Головні новини Дніпра та області 4 квітня

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погода, Дніпро
Місто Дніпро. Фото: Суспільне Дніпро

Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 4 квітня 2024 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.

Під приводом інвестування вкрали 28 млн грн. У Дніпрі арештували п’ятьох учасників злочинного угруповання

У Дніпрі повідомили про підозру п’ятьом учасникам угруповання, яке під приводом інвестування заволоділо 28 мільйонами гривень жителів. Місцевий "кримінальний авторитет" створив злочинну організацію, до якої залучив керівника відділення банку, директора підприємства та двох знайомих. Підозрювані пропонували потерпілим інвестувати гроші під великі відсотки у виробництво сільськогосподарської техніки. Гроші привласнювали.

Працівники спортколеджу в Дніпрі усувають наслідки ракетного удару

У Дніпрі на третій день після атаки армії РФ працівники пошкодженого спортивного коледжу прибирають уламки та демонтують напівзруйновані конструкції. Найбільших пошкоджень зазнала актова зала. Є руйнування, повністю вибиті вікна.

Того дня, 2 квітня, під час тривоги 120 вихованців коледжу та 100 працівників перевели до укриття. Директор каже: так роблять під час кожної тривоги. Іноді учням доводиться й спати у сховищі.

Обстріли Нікопольщини, збили безпілотник, змії в Дніпрі. Головні новини Дніпра та області 4 квітня
Співробітники прибирають уламки після ракетного удару по коледжу, Дніпро, 4 квітня 2024 року. Суспільне Дніпро/Олександр Шалдибін

У Дніпрі — пік активності змій

У Дніпрі через суттєве потепління — пік активності змій. Їх можна побачити на Монастирському острові, Набережній та в інших місцях поблизу річки. Місцеві жителі розповіли Суспільному, що зустрічали плазунів здебільшого біля води.

У Дніпровському районі знищили безпілотник

Сили ППО області збили безпілотник військ РФ у Дніпровському районі, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Водіїв просять утриматися від поїздок автошляхом Н-23 до Нікополя

Водіїв просять утриматися від поїздок автошляхом Н-23 до Нікополя з напрямку Покрова та Марганця у найближчий час, повідомив начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

На Нікопольщині виникла аварійна ситуація на водогоні

У селищі Кам'янському на Нікопольщині місцевих жителів попередили, що через обстріли сталась аварійна ситуація на центральному питному водогоні з Нікополя. Водопостачання буде припинено на тривалий час, повідомили на сторінці Червоногригорівської громади.

"За можливості зробіть запас води поки вона ще є", – йдеться у повідомленні.

17-річна тенісистка Єлизавета Котляр з Дніпра стала фіналісткою турніру J200 в Італії.

17-річна тенісистка Єлизавета Котляр з Дніпра стала фіналісткою турніру J200 в Італії. У фіналі дніпрянка поступилася Люсі Урбановій з Чехії рахунком 6:1, 2:6, 1:6. На шляху до фіналу Єлизавета перемогла суперниць з Данії, Іспанії та Чехії. Котляр вийшла в одиночний фінал вперше з середини жовтня 2023 року.

Єлизавета Котляр
Єлизавета Котляр, тенісистка. Фото: Федерація тенісу України

Турнір J200 Florence проходив у Флоренції (Італія) з 27 березня по 1 квітня, сказано в повідомленні.

У Дніпрі відключатимуть світло 4 квітня

У Дніпрі на деяких вулицях 4 квітня відключатимуть електроенергію через проведення планових ремонтних робіт. За якими адресами – читайте на сайті.

Обстріли Нікопольщини, погода, відключення світла. Головні новини Дніпра та області 4 квітня
Лампочка.

Погода на Дніпропетровщині 4 квітня

На Дніпропетровщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 3-8°, вдень 16-21°, по місту вночі 6-8°, вдень 17-19°.

Обстріли Нікопольщини, погода, відключення світла. Головні новини Дніпра та області 4 квітня
Місто Дніпро. Фото: Суспільне Дніпро

Війська РФ вдарили по Нікопольському району Дніпропетровщини

У ніч на 4 квітня війська РФ били по Нікопольському району. Застосували дрони-камікадзе й важку артилерію. Загалом було пів десятка атак. Російські війська поцілили по Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Пошкоджені будинок культури, гімназія, приватна оселя.

Обстріли Нікопольщини, погода, відключення світла. Головні новини Дніпра та області 4 квітня
Наслідки обстрілу Нікопольщини у ніч на 4 квітня 2024 року. Фото: Сергій Лисак/Telegram

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