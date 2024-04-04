Працівники спортколеджу в Дніпрі усувають наслідки ракетного удару

У Дніпрі на третій день після атаки армії РФ працівники пошкодженого спортивного коледжу прибирають уламки та демонтують напівзруйновані конструкції. Найбільших пошкоджень зазнала актова зала. Є руйнування, повністю вибиті вікна.

Того дня, 2 квітня, під час тривоги 120 вихованців коледжу та 100 працівників перевели до укриття. Директор каже: так роблять під час кожної тривоги. Іноді учням доводиться й спати у сховищі.