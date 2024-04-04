771 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 3 квітня відеосюжети та дайджести — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- На лівобережжі Херсонщини військові РФ змінили тактику дій й намагалися атакувати більшою кількістю дрібніших штурмових груп.
- СБУ повідомила про підозру ще 26 псевдоправоохоронцям "відділку міністерства внутрішніх справ РФ "Каховський". Шестеро з них обійняли "керівні посади", інші — працюють у підрозділах карного слідства на ТОТ Херсонщини.
- За колабораціонізм судитимуть жительку Скадовського району на Херсонщині. За організацію роботи псевдооргана — "Благодатненської сільради" та підтримку дій держави-агресора їй загрожує до 10 років ув’язнення.
- У захоплені окупаційною владою школи на ТОТ Херсонської області завезли книги з російської літератури з Білорусі.
Херсонська область - повітряна тривога!
Очільник ОВА Олександр Прокудін передав морпіхам Херсонщини сотню ударних безпілотників
Очільник ОВА Олександр Прокудін передав морпіхам, які виконують бойові завдання на Херсонському напрямку, майже сотню ударних безпілотників. Придбати БпЛА допомогли громади області.
У Херсоні поліцейські викрили заступника начальника держпідприємства, який привласнив автомобіль
У Херсоні поліцейські викрили заступника начальника держпідприємства, який привласнив автомобіль. Він завдав збитків підприємству на 72900 гривень. Чоловіку заочно повідомили про підозру. Йому загрожує до восьми років ув'язнення, повідомила у Facebook поліція Херсонської області.
Сили оборони ліквідували військових РФ, які зводили фортифікаційні споруди на півдні
Оператори 73-го морського центру ССО під час розвідки на південному напрямку виявили військовослужбовців РФ, які зводили нові фортифікаційні споруди та пункт управління. Координати передали ракетно-артилерійському підрозділу й скоригували вогонь HIMARS. Орієнтовні втрати армії РФ — 14 загиблих, семеро поранених, повідомили в ССО.
На Херсонщині — відбій тривоги!
У Херсоні та області — повітряна тривога!
За колабораціонізм жителя Нової Збур'ївки на Херсонщини засудили на 12 років ув'язнення
Суд визнав винним у колабораційній діяльності жителя Нової Збур’ївки на Херсонщині й позбавив його волі на 12 років з конфіскацією майна. Чоловік у червні 2022 року пішов на співпрацю з окупантами та добровільно пішов служити до незаконного "Голопристанського райвідділу поліції", повідомили в прокуратурі Херсонської області.
У жителя Херсона поліцейські вилучили арсенал: зброю, боєприпаси та вибухівку
У Херсоні затримали чоловіка, який вдома зберігав арсенал: гранатометні постріли, міни, гранати, підривачі, детонатори, пістолети та понад тисячу патронів різного калібру. Наразі йому повідомили про підозру і розв'язують питання щодо обрання йому запобіжного заходу — тримання під вартою, повідомили в поліції.
На Херсонщині змінили порядок відвідування іноземними громадянами та міжнародними організаціями
Комендант області змінив порядок відвідування Херсонщини іноземними громадянами та міжнародними організаціями. Відтепер про плани відвідати населені пункти області треба повідомляти за 72 години до візиту. Документи подаються за встановленою формою на електронну адресу комендатури, повідомили в ОВА.
На Херсонщині — відбій тривоги!
Огранізував у Херсоні надання меддопомоги військовим РФ. "Керівника" окупаційної лікарні МВС РФ судитимуть за пособництво
За пособництво РФ судитимуть жителя Херсона, який організував надання медичної допомоги військовим РФ в окупованому ними місті. Він обійняв посаду "виконувача обов'язків головлікаря" окупаційної лікарні МВС і усіляко допомагав окупаційній владі. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили в прокуратурі.
У Херсоні та області — повітряна тривога!
З сімох дітей, яких повернули на підконтрольну Україні територію, четверо з Херсонщини
З сімох дітей, яких повернули на підконтрольну територію України,— четверо з Херсонщини: 14-річна дівчинка з інвалідністю, 12–річний та два 15-річні хлопці, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
Від початку 2024 року з тимчасово окупованої території Херсонщини вдалося повернути 52 дитини.
Зі Станіслава на Херсонщині волонтери евакуювали літню жінку
Волонтери Червоного Хреста зі Станіслава на Херсонщині до Миколаєва евакуювали 75-річну жінку. Пенсіонерка проживала сама і за станом здоров'я не могла займатись домашніми справами. Далі жінку доставлять до Дніпра, де вона проживатиме в комфортних умовах, повідомили в ОВА.
Армія РФ за добу обстріляла вісім населених пунктів Херсонщини
Російські війська минулої доби обстрілювали Антонівку, Придніпровське, Кізомис, Берислав, Тягинку, Золоту Балку, Осокорівку та Херсон. Пошкоджені навчальний заклад, дитячий садок та п'ять приватних будинків. Загиблих та поранених немає, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
Тепло і без опадів: погода на Херсонщині 4 квітня
Сьогодні у Херсоні та області буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура повітря до 22° тепла, повідомив Херсонський обласний центр з гідрометеорології.