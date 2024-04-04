З сімох дітей, яких повернули на підконтрольну Україні територію, четверо з Херсонщини

З сімох дітей, яких повернули на підконтрольну територію України,— четверо з Херсонщини: 14-річна дівчинка з інвалідністю, 12–річний та два 15-річні хлопці, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

Від початку 2024 року з тимчасово окупованої території Херсонщини вдалося повернути 52 дитини.