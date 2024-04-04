Сімсот сімдесят перший день війни. Хроніка подій в Одеській області

Тіло знайшли через два роки: на війні загинув військовий з Одещини

На війні загинув військовий з Одещини Іван Самокіш. Хлопець зник безвісти у квітні 2022 року, його тіло знайшли у березні 2024 року. Про це 3 квітня повідомили у Саф'янівській сільській територіальній громаді.