Сімсот сімдесят перший день війни. Хроніка подій в Одеській області

Ніч з 3 на 4 квітня в Одеській області минула без сигналів повітряної тривоги. Більше про події у регіоні — у хроніці Суспільне Одеса.
В Одесі чоловік отримав вирок суду за ухилення від військової служби
В Одесі 46-річного чоловіка засудили до трьох років увʼязнення за ухилення від військової служби, повідомили у прокуратурі. У суді встановили, що чоловік двічі безпричинно не зʼявився у ТЦК.
В Одеській області планують вирощувати бавовну
На полях Одеської області планують вирощувати бавовник. Про це 3 квітня повідомили в Департаменті аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА.
Оскільки бавовняну целюлозу використовують для виробництва пороху, це, не лише матиме економічний ефект, але й допоможе оборонному сектору.
На Одещині відкрили меморіальну дошку на честь загиблого військового
Меморіальну дошку на честь загиблого матроса та гранатометника Семена Демирова відкрили в Криничненській територіальній громаді в Одеській області. Про це 4 квітня повідомили в Болградській районній державній адміністрації.
Тіло знайшли через два роки: на війні загинув військовий з Одещини
На війні загинув військовий з Одещини Іван Самокіш. Хлопець зник безвісти у квітні 2022 року, його тіло знайшли у березні 2024 року. Про це 3 квітня повідомили у Саф'янівській сільській територіальній громаді.
Генштаб: вночі збили 11 "шахедів", на фронті за добу відбулося 65 бойових зіткнень
Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу "Shahed-136/131". Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 11 ударних БпЛА. На фронті протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом військо РФ завдало шістьох ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснило 88 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму зведенні зранку 4 квітня.
У Чорному морі відсутні російські кораблі
Станом на 07:00 в Чорному та Азовському морях російські кораблі відсутні, повідомили у ВМС ЗСУ.