НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Харкові дістали з-під завалів будинку чоловіка, заблокованого після удару "Шахеда"
ОбстрілиДСНСДронВторгнення Росії в УкраїнуРегіониТоп регіонів

У Харкові дістали з-під завалів будинку чоловіка, заблокованого після удару "Шахеда"

Доповнено
Author avatar
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Новобаварському районі Харкова рятувальники деблокували чоловіка з-під завалів після удару "Шахеда" вночі 4 квітня.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного з місця події.

Щоб деблокувати чоловіка, рятувальникам довелося підіймати плити перекриттів будинку. Чоловік у свідомості, попросив води, але пересуватися сам не міг, його передали медикам.

За даними рятувальників, чоловік — 1957 року народження. Він житель чотириповерхівки, дах якої зруйновано влучанням.

Чотириповерхівка, пошкоджена влучанням "Шахеда", у Новобаварському районі Харкова, 4 квітня 2024 року
Чотириповерхівка, пошкоджена влучанням "Шахеда", у Новобаварському районі Харкова, 4 квітня 2024 року. Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

"Чоловік перебував на третьому поверсі у своєму ліжку, на дивані. На нього впали три плити-перекриття. Три плити придавили йому ноги, дві були над грудною клітиною, над обличчям. Людина була при тямі. Були переломи кінцівок, відкритої кровотечі не було. Були зняті плити, дістали людину з-під завалів та спустили й передали до медиків. На деблокування людини пішло близько 30 хв, було залучено шестеро людей", — розповів Суспільне Харків начальник аварійно-рятувальної частини з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Сергій Рашевський.

За його словами, зруйнована покрівля та частина приміщень третього поверху будівлі. Тривають роботи з демонтажу зруйнованих конструкцій будівлі.

"Мешканців до будинку не допускаються, бо проводяться роботи, можливе руйнування конструкцій, тому для людей є загроза", — каже Рашевський.

Чотириповерхівка, пошкоджена влучанням "Шахеда", у Новобаварському районі Харкова
Чотириповерхівка, пошкоджена влучанням "Шахеда", у Новобаварському районі Харкова, 4 квітня 2024 року. Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Чотириповерхівка, пошкоджена влучанням "Шахеда", у Новобаварському районі Харків
Чотириповерхівка, пошкоджена влучанням "Шахеда", у Новобаварському районі Харкова, 4 квітня 2024 року. Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Що відомо про удари по Харківщині "Шахедами" вночі 4 квітня

Росія вночі 4 квітня атакувала Харківщину близько 20 "Шахедами": перші вибухи пролунали о 01:03, повторний — о 01:50. Зафіксували близько 12 влучань по місту, шість — в області.

Окрім трьох рятувальників, загинула 68-річна жителька 14-поверхового будинку, верхні поверхи якого пошкоджені після російського удару.

За останніми даними керівника ОВА Синєгубова, поранені щонайменше 12 людей, серед них — медсестра, поліцейський і рятувальник.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
Евакуація з Авдіївського напрямку, Донецька область, квітень 2024 року
Вдарили за сто метрів від екіпажу: армія РФ обстріляла поліцейських, які евакуювали людей з Авдіївського напрямку
Злам месенджера — ймовірна причина наведення ракети РФ по бійцях 128 бригади на Запоріжжі
Загибель військових 128-ї бригади внаслідок удару РФ у листопаді 2023 року: ймовірною причиною є злам месенджера — Вітюк
харків шахед 4 квітня
"Було близько 20 "Шахедів". У Харкові усувають наслідки нічної атаки безпілотників: що про неї відомо
Комунальники лагодять інфраструктуру після російських ударів безпілотниками по Харкові,
350 тис. споживачів залишились без світла на Харківщині внаслідок атаки РФ: відключення електрики у Харкові подовжили
На початок