У Новобаварському районі Харкова рятувальники деблокували чоловіка з-під завалів після удару "Шахеда" вночі 4 квітня.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного з місця події.

Щоб деблокувати чоловіка, рятувальникам довелося підіймати плити перекриттів будинку. Чоловік у свідомості, попросив води, але пересуватися сам не міг, його передали медикам.

За даними рятувальників, чоловік — 1957 року народження. Він житель чотириповерхівки, дах якої зруйновано влучанням.

Чотириповерхівка, пошкоджена влучанням "Шахеда", у Новобаварському районі Харкова, 4 квітня 2024 року. Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

"Чоловік перебував на третьому поверсі у своєму ліжку, на дивані. На нього впали три плити-перекриття. Три плити придавили йому ноги, дві були над грудною клітиною, над обличчям. Людина була при тямі. Були переломи кінцівок, відкритої кровотечі не було. Були зняті плити, дістали людину з-під завалів та спустили й передали до медиків. На деблокування людини пішло близько 30 хв, було залучено шестеро людей", — розповів Суспільне Харків начальник аварійно-рятувальної частини з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Сергій Рашевський.

За його словами, зруйнована покрівля та частина приміщень третього поверху будівлі. Тривають роботи з демонтажу зруйнованих конструкцій будівлі.

"Мешканців до будинку не допускаються, бо проводяться роботи, можливе руйнування конструкцій, тому для людей є загроза", — каже Рашевський.

Чотириповерхівка, пошкоджена влучанням "Шахеда", у Новобаварському районі Харкова, 4 квітня 2024 року. Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Чотириповерхівка, пошкоджена влучанням "Шахеда", у Новобаварському районі Харкова, 4 квітня 2024 року. Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Що відомо про удари по Харківщині "Шахедами" вночі 4 квітня

Росія вночі 4 квітня атакувала Харківщину близько 20 "Шахедами": перші вибухи пролунали о 01:03, повторний — о 01:50. Зафіксували близько 12 влучань по місту, шість — в області.

Окрім трьох рятувальників, загинула 68-річна жителька 14-поверхового будинку, верхні поверхи якого пошкоджені після російського удару.

За останніми даними керівника ОВА Синєгубова, поранені щонайменше 12 людей, серед них — медсестра, поліцейський і рятувальник.

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