Внаслідок російських ударів по Харкову за допомогою дронів "Шахед" вночі 4 квітня є руйнування у Новобаварському районі.

Одне з влучань безпілотника у Харкові — у 14-поверхівку, зруйновані квартири щонайменше на трьох поверхах та зовнішня стіна будинку, повідомляє кореспондент Суспільного. За його даними, на 10 поверсі загинула жінка. Рятувальники понад годину не могли почати роботи, бо постійно надходила інформація про небезпеку нових ударів.

Новобаварський район Харкова був під ударом РФ 4 квітня, росіяни атакували місто безпілотниками. Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Міський голова Харкова Ігор Терехов на місці влучання російського дрона у Новобаварському районі, 4 квітня 2024 року. Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Новобаварський район Харкова був під ударом РФ 4 квітня, росіяни атакували місто безпілотниками. Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Зруйнована квартира у будинку у Новобаварському районі Харкова, 4 квітня 2024 року. Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Рятувальники та медики на місці влучання у Новобаварському районі Харкова, 4 квітня 2024 року. Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Медики надають допомогу пораненому внаслідок атаки РФ на Новобаварський район, 4 квітня 2024 року. Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Жителька Новобаварського району з речами після атаки РФ на житлову забудову, 4 квітня 2024 року. Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Медики після атаки РФ на Новобаварський район Харкова, 4 квітня 2024 року. Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

У Новобаварському районі Харкова пошкоджена житлова 14-поверхівка внаслідок російських ударів, 4 квітня 2024 року. Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Новобаварський район Харкова був під ударом РФ 4 квітня, росіяни атакували місто безпілотниками. Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Рятувальники чекають відбою загрози в укритті, щоб розпочати роботу у Новобаварському районі Харкова. Під час атаки загинули троє їхніх побратимів на місці іншого влучання, 4 квітня 2024 року. Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Рятувальник чекаютє відбою загрози в укритті, щоб розпочати роботу у Новобаварському районі Харкова. Під час атаки загинули троє побратимів на місці іншого влучання, 4 квітня 2024 року. Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Рятувальники та медики чекають відбою загрози в укритті, щоб розпочати роботу у Новобаварському районі Харкова, 4 квітня 2024 року. Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Рятувальник на місці одного з влучань у Новобаварському районі Харкова, 4 квітня 2024 року. Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Що відомо про удари по Харківщині "Шахедами" вночі 4 квітня

Росія вночі 4 квітня атакувала Харківщину близько 20 "Шахедами": перші вибухи пролунали о 01:03, повторний — о 01:50. Зафіксували близько 12 влучань по місту, шість — в області.

Під час другої хвилі ударів по Харкову загинули троє рятувальників, які приїхали на місце перших влучань у Новобаварському районі. Також загинула 68-річна жителька 14-поверхового будинку, верхні поверхи якого пошкоджені після російського удару.

За останніми даними керівника ОВА Синєгубова, поранені щонайменше 12 людей, серед них — медсестра, поліцейський і рятувальник.

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