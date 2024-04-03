Без опадів, хмарно: погода у Донецькій області 4 квітня

У четвер, 4 квітня, у Донецькій області — хмарно з проясненнями, без опадів.
Про це повідомив Донецький регіональний центр з гідрометеорології.
"Вітер вночі південно-західний, від п'яти до десяти метрів на секунду, вдень вдень західний, від семи до дванадцяти", — уточнили в гідрометцентрі.
Якою буде температура у Донецької області:
- вночі від чотирьох градусів до дев'яти — тепла;
- вдень від чотирнадцяти до дев'ятнадцяти — тепла.
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