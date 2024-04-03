Лобове зіткнення: на Львівщині внаслідок ДТП загинули обидва водії

Сьогодні, 3 квітня, на дорозі М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська сталася ДТП із загиблими.

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, у селі Мощана перекритий рух в обох напрямках. На місці події працюють всі необхідні служби.

Станом на 22:25 на дорозі організували реверсний рух. О 01:18 рух повністю відновили.

Як повідомили у поліції Львівської області вранці 4 квітня, ДТП трапилась близько 21:50. Тоді відбулося лобове зіткнення автомобілів "Honda CR-V", яким керував 63-річний мешканець Рави-Руської, та "BMW 740". За кермом машини був 41-річний мешканець одного з сіл Львівського району. Від отриманих травм водії обох автівок загинули на місці події.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.