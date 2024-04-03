Державний архів Херсонської області презентував виставку архівних документів, що присвячені вісімдесятій річниці утворення області.

Про це повідомляється у Telegram обласної військової адміністрації.

За даними ОВА, на виставці представлені архівні документи виконавчих комітетів районних, міських та обласної рад. У них йдеться про відбудову інфраструктури, сільського господарства, промисловості, медицини та освіти після звільнення 12 квітня 1944 року.

"У документах та світлинах відображені розмінування територій від мін, будівництво аеродрому, облік пошкодженого майна, реєстр людей, яких вигнали на примусові роботи до Німеччини та списки розстріляних жителів області", — йдеться у повідомленні.

Особлива увага, як наголосили в ОВА, приділена оригінальним документам та фотографіям, що ілюструють цей період, адже деякі з них вдалось зберегти під час російської окупації.

Раніше керівник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що у Посад-Покровському 30 березня 2024 року висадили 80 дубів. Акцію присвятили вісімдесятій річниці створення Херсонської області.

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