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"Був завжди усміхнений та задоволений". У Сумах поховали старшого солдата Ігоря Букшу
ПохованняВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

"Був завжди усміхнений та задоволений". У Сумах поховали старшого солдата Ігоря Букшу

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У Сумах провели в останню путь старшого солдата 38-річного Ігоря Букшу. Чоловік був водієм другого мінометного розрахунку першого мінометного взводу мінометної батареї. За інформацією сумського центру комплектування, воїн загинув 19 березня під час обстрілу безпілотниками. Чоловік отримав поранення, несумісні з життям неподалік Старомайорського Донецької області.

Відспівали захисника в сумському Свято-Георгіївському храмі.

поховання
Поховання Ігоря Букши, 3 квітня, 2024 рік . Суспільне Суми

"Я прийшла віддати шану і повагу своєму сусіду, який був світлою, доброю людиною. Дуже добрий, завжди був доброзичливий до всіх нас, чутливий, відкритий душею. Дуже любив життя і йшов по життю з посмішкою. Це втрата для всіх нас, але ми його таким і запам'ятаємо : життєрадісним і з посмішкою на обличчі", — сказала сусідка загиблого Оксана Ніколаєнко.

поховання
Поховання Ігоря Букши, 3 квітня, 2024 рік . Суспільне Суми

"Добрий, ввічливий, веселий, він сварщиком зі мною працював, я був слюсарем. – А коли він пішов на війну" — З початку повномасштабного вторгнення", — згадує знайомий загиблого Віталій.

поховання
Поховання Ігоря Букши, 3 квітня, 2024 рік . Суспільне Суми

"Це страшно. Дитинка маленька залишилася без батька. Ми працювали поруч і жили по сусідству. Це дуже весела людина, він на компресорному майданчику працював, завжди усміхнений, задоволений", — згадує про загиблого його знайома Ольга Силка.

Ігоря Букшу поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища в Сумах.

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