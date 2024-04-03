Комунальники на ТОТ Запорізької області не отримують зарплату — Федоров

На тимчасово окупованій території Запорізької області працівники комунальних та державних установ декілька місяців не отримують заробітну плату.

Про це сьогодні, 3 квітня, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що комунальники та працівники держустанов на ТОТ Запоріжжя по декілька місяців не отримують зарплату. За словами Івана Федорова, людей закликають звертатися зі скаргами до правоохоронців:

"Людей, які справедливо обурюються, високопоставлені колаборанти посилають... в прокуратуру. Силовики приходять на підприємства, проводять "бесіди", збирають інформацію про людей і нічого не роблять", — йдеться у повідомленні.

Раніше Суспільне повідомляло, що у тимчасово захопленому Бердянську на Запоріжжі вода у центральному водопостачанні не відповідає санітарним нормам.

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