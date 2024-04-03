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Екскерівниця апарату Харківської ОВА, депутати міської та райради отримали підозри у махінаціях з системою "Шлях"
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Екскерівниця апарату Харківської ОВА, депутати міської та райради отримали підозри у махінаціях з системою "Шлях"

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У Харкові оголосили про підозри у справі про організацію незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку. За даними слідства, виїхати за кордон як волонтери змогли 19 чоловіків. Слідство з'ясувало, що за внесення даних до системи "Шлях", чоловіки платили близько 60 тис. гривень кожен. Схема діяла протягом 2022-2023 років.

За даними Офісу Генпрокурора, жоден з псевдоволонтерів, який виїхав, в Україну не повернувся, а до схеми причетні волонтери, депутати та вже колишня посадовиця Харківської обладміністрації. Суспільне Харків розказує, що відомо про справу.

Кого підозрюють у незаконному переправлянні чоловіків за кордон

За даними слідства, до складу групи, яка організувала незаконний виїзд з України чоловіків, ходили:

  • депутат Харківської райради;
  • голова однієї із райадміністрацій Харківської міської ради, яка також є депутатом Харківської міської ради;
  • колишня керівниця апарату Харківської обласної військової адміністрації.
Екскерівниця апарату Харківської ОВА, депутати міської та райради отримали підозри у махінаціях з системою "Шлях"
Вручення підозри про організацію незаконного перетину кордону для псевдоволонтерів. Офіс Генерального прокурора/Facebook

"Вони залучили до своєї протиправної діяльності волонтерів та функціонерів однієї із благодійних організацій і керували їхніми діями", — сказано у повідомленні.

Вручення підозри голові одного з районів Харкова, а також депутатці міської ради у справі про організацію незаконного перетину кордону для псевдоволонтерів
Вручення підозри голові одного з районів Харкова, а також депутатці міської ради у справі про організацію незаконного перетину кордону для псевдоволонтерів. Офіс Генерального прокурора/Facebook

Як у Харкові організовували незаконний виїзд чоловіків за кордон через систему "Шлях": дані правоохоронців

Слідчі встановили, що кожен з учасників групи виконував свою роль.

"Депутат Харківської районної ради, який був також керівником однієї із благодійних організацій, розробив механізм переправлення чоловіків за кордон. Від імені цієї благодійної організації вносилися їхні дані до системи "Шлях", — сказано у повідомленні.

Вручення підозри про організацію незаконного перетину кордону для псевдоволонтерів
Вручення підозри про організацію незаконного перетину кордону для псевдоволонтерів. Офіс Генерального прокурора/Facebook
У період 2022 – 2023 року учасники організованої групи направляли від імені благодійної організації листи-запити до Харківської обласної військової адміністрації з проханням погодити дозвіл на перетин державного кордону України "волонтерам". Харківська ОВА давала своє погодження. Надалі дані чоловіків вносились до системи.

Що загрожує організаторам схеми незаконного перетину кордону

П'ятьом людям оголосили про підозру за фактами організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Максимальне покарання — позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Вручення підозри про організацію незаконного перетину кордону для псевдоволонтерів
Вручення підозри про організацію незаконного перетину кордону для псевдоволонтерів. Офіс Генерального прокурора/Facebook

Позиція підозрюваної у справі про переправляння чоловіків за кордон Вікторії Белявцевої

Серед підозрюваних — колишня керівниця апарату Харківської ОВА Вікторія Белявцева. У 2024 році вона пішла з обладміністрації після оголошення їй підозри в розтраті під час закупівлі гуманітарної допомоги на 15 млн гривень. Своєї вини вона не визнає.

Екскерівниця апарату Харківської ОВА Вікторія Белявцева
Екскерівниця апарату Харківської ОВА Вікторія Белявцева. Фото: Харківська ОВА

Суспільне Харків звернулося до колишньої посадовиці за коментарем телефоном, але вона кинула слухавку. Позицію Белявцевої Суспільному прокоментував її адвокат Євген Ріяко. Захисник каже, що вони планують звертатися щодо скасування повідомлення про підозру.

"Тому що ми виконували лише прямі вказівки начальника обласної військової адміністрації", — сказав Ріяко.

За його словами, усі документи заходять офіційно через канцелярію, потім відділи й департаменти обробляють їх, звіряють, заносять до керівника обласної військової адміністрації.

"Він підписує цих людей, і окремим наказом вказує керівнику апарату внести їх у систему "Шлях". Вона вносила їх у "Шлях", і після того, знову ж таки, начальник обласної військової адміністрації, ознайомившись із переліком людей, яких внесено в "Шлях", направляє всіх цих людей листом до Держприкордонслужби", — розказав Євген Ріяко.

Якщо бути стороннім спостерігачем, можна задуматися, чому з цього всього переліку висмикнули Вікторію? У нас є попереднє уявлення, що це політично вмотивоване переслідування.
Екскерівниця апарату Харківської ОВА Вікторія Белявцева
Екскерівниця апарату Харківської ОВА Вікторія Белявцева отримує підозру. Офіс Генерального прокурора/Facebook

"Ми поки що не можемо вийти з пресрелізом щодо того, хто і чому поливає брудом пані Белявцеву. Але хочемо сказати, що підстав до того взагалі немає. Якщо йти за такою логікою, то як мінімум начальник обласної військової адміністрації та ще три людини з адміністрації повинні бути на лаві підсудних з пані Белявцевою. Але чомусь обрали лише її", — говорить адвокат.

Діяльність фонду, від імені якого, за даними слідства, чоловіків переправляли за кордон, Ріяко коментувати відмовився.

"Законно вони робили щось чи незаконно — просто не цікаво. В адміністрацію заходили документи, які відповідали закону. Ці фонди також були перевірені іншими департаментами щодо того, що це не "нульові фонди", створені під час війни під цю ситуацію. Це були фонди, які працювали, які постійно завозили гуманітарну допомогу, і лише ці фонди мали право претендувати на те, щоб їхніх волонтерів внесли в "Шлях", — говорить Євген Ріяко.

Усі ці докази є як у ХОВА, так і в слідчих, так і в нас. Однак цієї інформації вони не подають. Подається лише те, що на певний період деякі люди не повернулися. У них навіть інформація про неповернення людей датована майже рік тому. Тобто вони навіть не перевіряли, чи повернулися ці люди, чи ні. Рік тому вони оновлювати дані від Держприкордонслужби. Може, усі ці люди повернулися. Ця справа так не якісно зроблена, що ми максимально обурені таким рівнем досудового розслідування.

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