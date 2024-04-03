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Київський національний лінгвістичний університет отримає нового ректора
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Київський національний лінгвістичний університет отримає нового ректора

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Київський національний лінгвістичний університет
Київський національний лінгвістичний університет. Фото: КНЛУ

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на заміщення посади ректора Київського національного лінгвістичного університету.

Про це йдеться на сайті МОН.

У конкурсі можуть взяти участь громадяни України, які володіють державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови (вільне володіння державною мовою першого або другого ступеня), мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

Строк подання заяв — два місяці з дня опублікування оголошення на офіційному веб сайті Міністерства освіти і науки України. Усі деталі та необхідні для подання документи можна дізнатись тут.

Київський національний лінгвістичний університет з 2010 року очолює доктор філологічних наук та професор Роман Васько.

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