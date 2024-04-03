Президент Фінляндії відвідав місця боїв за аеропорт у Гостомелі

Президент Фінляндії Александр Стубб під час візиту в Україну побував в аеропорту Гостомеля, де точились важкі бої з російськими військовими взимку-навесні 2022 року.

Про це він повідомив у соцмережі Х (колишній Twitter).

У Гостомелі глава Фінляндії зустрівся з кількома військовими, які обороняли летовище – стратегічний об'єкт, де росіяни планували посадити військово-транспортні літаки з важкою технікою під час наступу на Київ у лютому 2022 року.

"Гостомель — місце, де почалася героїчна боротьба України за свою свободу і незалежність. Це — символ хоробрості, рішучості та опору. Мав честь зустрітися з кількома ветеранами битви за Гостомель та послухати їхні розповіді. Слава Україні!" — написав Стубб.

3 квітня 2024 року під час візиту фінського лідера Александра Стубба до Києва Україна і Фінляндія підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Також Фінляндія оголосила про 23-й пакет допомоги Україні на суму 188 млн євро, в який увійшли системи ППО та боєприпаси.

Що відомо про бої за аеропорт у Гостомелі

Бої за Гостомельський аеропорт почалися 24 лютого 2022 року під час повномасштабного російського вторгнення. Росіяни прагнули взяти під контроль стратегічно важливий аеропорт "Антонов". Бойові дії там тривали до 27 лютого.

Спершу аеропорт атакували російські вертольоти, які висадили десант. Українські військові відбили аеропорт, але через день російські війська завдали другої атаки. У ході бою військові Нацгвардії пошкодили злітно-посадкову смугу, що не дало російським літакам Іл-76 змоги переправити основні сили в аеропорт Гостомель.

25 лютого 2022 року російські наземні сили, що прийшли з території Білорусі, зайняли територію летовища, але вже не могли користуватися ним для приймання літаків. Під час повітряної атаки військ РФ 27 лютого 2022 року в ангарі аеропорту "Антонов" був знищений найбільший у світі літак АН-225 "Мрія". Росіяни також встигли вкрасти запчастини з літака "Мрія".

Сили оборони України звільнили аеропорт 2 квітня 2022 року.