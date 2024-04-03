У Дніпрі відключатимуть світло 4 квітня: адреси

У Дніпрі на деяких вулицях 4 квітня відключатимуть електроенергію через проведення планових ремонтних робіт.
Про це мовиться у Telegram-каналі компанії "ЦЕК".
З 08:00 до 17:00 припинять подачу електроенергії за адресами:
- вул. Василя Сліпака: 26, 28, 30;
- вул. Матроська: 20-26 (парні);
- вул. Молодіжна: 3, 5-8, 10.
З 08:00 до 20:00 за адресами:
- вул. Незалежності (Титова): 8, 14, 18, 22А, 24, 30, 32;
- вул. Будівельників: 17;
- вул. Енергетична: 10;
- пров. Новокримський: 1-5, 7.
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