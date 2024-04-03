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У Дніпрі відключатимуть світло 4 квітня: адреси
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У Дніпрі відключатимуть світло 4 квітня: адреси

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У Дніпрі на деяких вулицях 4 квітня відключатимуть електроенергію через проведення планових ремонтних робіт.

Про це мовиться у Telegram-каналі компанії "ЦЕК".

З 08:00 до 17:00 припинять подачу електроенергії за адресами:

  • вул. Василя Сліпака: 26, 28, 30;
  • вул. Матроська: 20-26 (парні);
  • вул. Молодіжна: 3, 5-8, 10.

З 08:00 до 20:00 за адресами:

  • вул. Незалежності (Титова): 8, 14, 18, 22А, 24, 30, 32;
  • вул. Будівельників: 17;
  • вул. Енергетична: 10;
  • пров. Новокримський: 1-5, 7.

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