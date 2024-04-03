НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Колишнього суддю з Криму заочно засудили до 13 років увʼязнення за державну зраду
КРИМОкупаційні судиОКУПАЦІЯСудРегіони

Колишнього суддю з Криму заочно засудили до 13 років увʼязнення за державну зраду

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
суд, суддя
Ілюстративне фото. Pixabay

Подільський районний суд Києва заочно засудив до 13 років позбавлення волі за державну зраду екссуддю Київського районного суду Сімферополя. Після початку окупації Криму РФ він зрадив присязі та перейшов на службу до незаконно створеного судового органу окупантів.

Про це йдеться у вироку суду.

За даними Центра журналістських розслідувань, йдеться про Михайла Бєлоусова.

Зазначається, що він причетний до переслідування українців в тимчасово окупованому Криму.

Бєлоусов є одним із кримських "суддів", якому доволі часто потрапляють на розгляд справи політв’язнів. Зокрема 10 червня 2016 року він засудив громадянина України Андрія Коломійця, якого було затримано на території Кабардино-Балкарії, а потім перевезено до Криму, до 10 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Бєлоусов визнав політв’язня винним у скоєнні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу Росії (ст. 105 – замах на вбивство та ст. 228 – зберігання наркотиків)", — йдеться у повідомленні.

Також окупаційний суддя брав під варту інших політв’язнів кримчан – фігурантів "справи 26 лютого" Алі Асанова та "справи 3 травня" Мусу Апкерімова.

Суд визнав Бєлоусова винним у державній зраді та засудив до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтеся на новини Суспільне Крим у Telegram та у Facebook

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
Алла Вертінська
12 років тюрми загрожує кримській "волонтерці", яка збирає гроші для російських військових
Головний омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч
Представники Туреччини ведуть переговори щодо звільнення кримських політв'язнів
партизани, катер "Грачонок", атеш
Партизани зафіксували в одній з бухт Севастополя катер спеціального призначення ЧФ РФ
російський корабель, Чорне море
Речник ВМС ЗСУ відреагував на заяву щодо появи нових кораблів ЧФ РФ у Криму
На початок