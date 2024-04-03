Подільський районний суд Києва заочно засудив до 13 років позбавлення волі за державну зраду екссуддю Київського районного суду Сімферополя. Після початку окупації Криму РФ він зрадив присязі та перейшов на службу до незаконно створеного судового органу окупантів.

Про це йдеться у вироку суду.

За даними Центра журналістських розслідувань, йдеться про Михайла Бєлоусова.

Зазначається, що він причетний до переслідування українців в тимчасово окупованому Криму.

Бєлоусов є одним із кримських "суддів", якому доволі часто потрапляють на розгляд справи політв’язнів. Зокрема 10 червня 2016 року він засудив громадянина України Андрія Коломійця, якого було затримано на території Кабардино-Балкарії, а потім перевезено до Криму, до 10 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Бєлоусов визнав політв’язня винним у скоєнні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу Росії (ст. 105 – замах на вбивство та ст. 228 – зберігання наркотиків)", — йдеться у повідомленні.

Також окупаційний суддя брав під варту інших політв’язнів кримчан – фігурантів "справи 26 лютого" Алі Асанова та "справи 3 травня" Мусу Апкерімова.

Суд визнав Бєлоусова винним у державній зраді та засудив до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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