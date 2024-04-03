Правоохоронці завершили досудове розслідування за фактом розтрати майже 645 тис. грн при закупівлі лікарських препаратів для одного з медзакладів Київщини. Перед судом постане працівниця лікарні, яка допустила придбання ліків за завищеними цінами.

Про це інформує Київська обласна прокуратура, а також Бюро економічної безпеки у Facebook.

Раніше детективи Територіального управління БЕБ у Київській області перевірили тендери на закупівлю ліків для важкохворих пацієнтів упродовж 2022-2023 років в одній з міських лікарень області. Виявилось, що вартість деяких фармакологічних препаратів була завищена у 5-7 разів. Через це комунальний заклад охорони здоров'я переплатив постачальнику понад 645 тис. грн бюджетних коштів.

Детективи БЕБ викрили фінансові зловживання в одній з міських лікарень Київщини. Фото: Бюро економічної безпеки/Facebook

Працівницю лікарні, яка займала посаду провідного економіста та організувала закупівлю медпрепаратів, звинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Перед проведенням тендера жінка не дослідила кон'юнктуру ринку, внаслідок чого лікарня придбала медикаменти за завищеними цінами.

Нині обвинувальний акт щодо підозрюваної скерували до суду. Чиновниці загрожує від двох до п'яти років позбавлення волі.

Раніше прокурори повідомили про підозру у розкраданні чиновнику Київської обласної військової адміністрації та директору підприємства. Їм інкримінують розтрату бюджетних грошей під час реконструкції інфекційного дитячого відділення у Броварській багатопрофільній клінічній лікарні.

Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка в Києві придбав медобладнання, ціна якого завищена на 3 мільйони гривень. У зловживанні підозрюють двох посадовців медзакладу.