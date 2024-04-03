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Започаткував на Тернопільщині Літературну алею: 106 років з дня народження Олеся Гончара
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Започаткував на Тернопільщині Літературну алею: 106 років з дня народження Олеся Гончара

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Олесь Гончар у Бережанах на Тернопільщині, 1987 рік
Олесь Гончар у Бережанах, 1987 рік. Фото: Іван Варчак

Сьогодні, 3 квітня, минає 106 років від дня народження українського письменника Олеся Гончара. Свого часу в Бережанах на Тернопільщині він започаткував Літературну алею. На одній зі старих плівок, яку оцифрували, були світлини письменника під час цієї події.

Про це розповів Суспільному заступник директора Бережанського краєзнавчого музею Микола Проців.

Микола Проців, заступник директора Бережанського краєзнавчого музею на Тернопільщині
Микола Проців, заступник директора з наукової роботи Бережанського краєзнавчого музею. Фото: Фейсбук

Гончар приїжджав тоді на відкриття меморіальної дошки Маркіяну Шашкевичу.

"4 червня 1987 року в Бережанах урочисто відкрили меморіальну дошку Маркіяну Шашкевичу. Олесь Гончар тоді був головою ювілейного комітету з відзначення 175 річниці з дня народження Шашкевича та 150-річчя виходу у світ "Русалки Дністрової". Про це написали у районній газеті "Нове життя". Там була така цитата: "О. Т. Гончару надається почесне право започаткувати у Бережанах Літературну алею". У сквері біля ратуші він посадив перше дерево. На жаль, воно не збереглося. Ялину, яку посадив Гончар, зрубали невідомі", — розповів Микола Проців.

Олесь Гончар на відкритті Літературної алеї в Бережанах
Олесь Гончар на відкритті Літературної алеї. Фото: Іван Варчак

За його словами, світлини під час події зробив Іван Варчак.

"Ми зараз займаємося старими фотографіями, я співпрацюю з Українським фотографічним товариством, Львівським фотомузеєм, моя "фішка" — старі знимки Бережан. І світлини з Олесем Гончарем були на одній з плівок, яку ми оцифрували. У нас в музеї теж є світлина з відкриття Літературної алеї, але її автор невідомий".

Письменник гуляє вулицями Бережан на Тернопільщині
Письменник гуляє вулицями Бережан. Фото: Іван Варчак

Дослідник також розповів про факт із біографії Олеся Гончара.

"Його справжнє ім’я — Біличенко Олександр Терентійович. 1927 року під час вступу до школи був записаний як Олесь Гончар. Гончар — дівоче прізвище матері. Після її смерті хлопця на виховання забрали бабуся і дідусь по матері. Ім’я Олесь з’явилося, бо в класі вже був інший Сашко, тому, щоб розрізняти учнів, хлопця записали Олесем".

Відкриття Літературної алеї в Бережанах на Тернопільщині у червні 1987 року
Відкриття Літературної алеї в Бережанах у червні 1987 року. Фото: Іван Варчак

Що відомо:

Олесь Гончар — український письменник, літературний критик, громадський діяч. Автор майже 20 романів та повістей, серед яких трилогія "Прапороносці", романи "Тронка", "Собор", повісті "Земля Гуде", "Микита Братусь". Був одним із засновників Українського фонду культури — першої неурядової доброчинної організації з метою відродження національної культури всіх народів, які живуть на теренах України. Твори Гончара переклали 67 мовами, а Міжнародний біографічний центр у Кембриджі (Велика Британія) визнав Гончара "Всесвітнім інтелектуалом 1992–1993 років.

Олесь Гончар садить ялину на Літературній алеї
Олесь Гончар садить ялину. Фото: Іван Варчак

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