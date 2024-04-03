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У Дніпрі пік активності змій. Чи становлять вони небезпеку та як поводити себе, якщо побачили
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У Дніпрі пік активності змій. Чи становлять вони небезпеку та як поводити себе, якщо побачили

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У Дніпрі через суттєве потепління — пік активності змій. Їх можна побачити на Монастирському острові, Набережній та в інших місцях поблизу річки.

Місцеві жителі розповіли Суспільному, що зустрічали плазунів здебільшого біля води.

"Доводилося бачити на Прибережному. Там бачили. На косі. На косі були завжди. Це їхнє середовище", — сказала дніпрянка Інна.

На Дніпропетровщині п`ять видів змій, говорить доцент кафедри загальної біології і водних біоресурсів ДНУ ім. О. Гончара Віктор Гассо. Найчастіше можна зустріти водяного вужа та степову гадюку.

У Дніпрі пік активності змій. Чи становлять вони небезпеку та як поводити себе, якщо побачили
Доцент кафедри біології ДНУ Віктор Гассо. Фото: Суспільне Дніпро

"Різко потеплішало, змії вийшли з зимівлі. Те, що можна бачити на Дніпрі, на березі зараз, то це великі змії без жовтих плям — водяні вужі. Зараз у них спарювання, їх багато, вони активні", — розповів він.

За його словами, водяних вужів боятися не варто. Вони взагалі не кусаються ні за яких обставин. Небезпечною ж для людини є степова гадюка, яка найчастіше зустрічається на лівобережжі Дніпропетровщини.

У Дніпрі пік активності змій
Водяний вуж. Фото: Суспільне Дніпро

"Обухівка, і далі до Кам’янського, вона може бути у лісовій смузі прямо вздовж берега Дніпра", — зазначає Віктор Гассо.

Він каже: першими гадюки не нападають, проте можуть захищатись. Тому головне — не чіпати їх. Безпечна відстань — 50 метрів і більше.

"Вразлива група — діти, хлопчики, які бігають, граються. Вони можуть щось схопити в траві. Тобто стикаються з нею частіше", — говорить науковець.

Віктор Гассо додає: якщо зустріли змію в помешканні — не вбивайте її, а викликайте рятувальників. Ті віднесуть плазунів в безпечне місце, адже степова гадюка занесена до Червоної книги України.

Автор Андрій Незнаєнко

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