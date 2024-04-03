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"Удар був у спину". Після трьох поранень боєць служить у Миколаївському РТЦК та СП
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"Удар був у спину". Після трьох поранень боєць служить у Миколаївському РТЦК та СП

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Боєць однієї зі штурмових бригад Микола Полудневич після початку повномасштабної війни дев'ять днів діставався до Миколаївщини з Румунії, аби стати на захист країни. Після трьох поранень з жовтня 2023 року він продовжує службу в одному із відділів Миколаївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Власною історією військовослужбовець поділився із кореспондентами Суспільного.

Два роки тому, 24 лютого 2022-го, Микола Полудневич перебував у Румунії, де працював механіком на пароплаві. У той день прийняв рішення повернутись на батьківщину і стати до лав Збройних сил України.

"З Румунії в Болгарію, вже з Болгарії я потім поїхав на Молдову, з Молдови в Одесу, з Одеси вже на Миколаїв. На наступний день пішов у військкомат, віддав свій військовий квиток і все, через день я поїхав на війну. Без всіляких навчань, без нічого", — згадує військовослужбовець.

Після трьох поранень військовослужбовець служить у Миколаївському РТЦК
Український захисник Микола Полудневич. З архіву військовослужбовця

У складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Микола виконував бойові завдання на Донеччині.

"Ми тільки заступили, а "мавік" улетів, координати зняв, полетів і точно по нас прилетіло. Мені в спину, куму в руку. Кулемет у мене був — розтрощило. З нами був строковик, йому в голову прилетів уламок, але, слава Богу, каска врятувала. Я швидко їх зібрав, ми пішли", — згадує боєць.

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Боєць під час лікування З архіву військовослужбовця
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Микола Полудневич з побратимом З архіву військовослужбовця
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Чоловік на реабілітації З архіву військовослужбовця

Після третього поранення та лікування Миколу Полудневича перевели на службу до одного з відділів Миколаївського РТЦК та СП.

"Мав їхати на позицію, в Красногорівку, мені командир в "Сигнал" надсилає повідомлення голосове: "Тобі підписали, ти переведений", — пояснює захисник.

Найчастіше люди говорять: "Чого ти не воюєш, чого ти в ТЦК, ти морда". Ми відповідаємо, показуємо: у кого УБД, у кого ветеранський, медаль.
Микола Полудневичвійськовослужбовець

Чоловік разом зі своїм підрозділом перевіряють документи та сповіщають жителів міста та прилеглих населених пунктів про необхідність стати на військовий облік. Микола говорить, головне у спілкуванні з людьми — все правильно пояснити.

"Вас навчать, пояснять, ніхто вас не кине одразу в "пекло", такого вже немає і не буде. Все вже грамотно. Кажіть спасибі тим хлопцям, які там тримають і боронять той передок, що ви зараз можете навчитися, а потім їх поміняти й вони відпочинуть", — пояснює Микола Полудневич.

Удар прийшовся в спину. Після трьох поранень військовослужбовець служить у Миколаївському РТЦК
Микола Полудневич зі зброєю в руках. З архіву військовослужбовця

Зі слів чоловіка, служити у бойовому підрозділі далі він готовий як морально, так і психологічно, втім, не дозволяє стан здоровʼя.

Якщо треба буде, то я поїду знов, я навіть задумуватись не буду. Я вже там був, віддав своє здоровʼя.
Микола Полудневичвійськовослужбовець

Після медичної комісії призовників направляють у навчальні центри, потому розподіляють у підрозділи. Нині є можливість опанувати різні військові спеціальності й це не обовʼязково буде бойова посада, додає службовець.

"Може у когось є компʼютерні знання, буде літати, керувати мавіком. Хтось може прям штурмовик, хтось водій. Нема вже такого, як раніше, бігом-бігом, треба було зупинити агресора. Треба поміняти тих хлопців, які зараз в окопах, які морально і фізично втомилися. Я це знаю по собі, я теж там був", — розповідає Микола Полудневич.

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