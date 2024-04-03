3 квітня енергетики повідомили, що завершили аварійно-ремонтні роботи з відновлення електропостачання понад 24 тисяч споживачів, чиї оселі були знеструмлені внаслідок шквального вітру 2-3 квітня.

Інформацію про це у своєму Telegram опублікувало "Житомиробленерго".

У повідомленні сказано, що найбільше від негоди постраждали Малинський, Овруцький, Хорошівський, Коростенський, Звягельський, Житомирський, Брусилівський райони електромереж.

"Для усунення пошкоджень задіяли 37 бригад житомирських енергетиків та 28 одиниць спецтехніки. Наші фахівці працювали і вдень, і вночі, щоб якнайшвидше повернути світло абонентам", — пише пресслужба "Житомиробленерго".

Раніше синоптики попереджали, що в другій половині дня 2 квітня з утриманням протягом доби 3 квітня у Житомирської області та Житомирі очікується посилення західного вітру до 15-20 м/с (І рівень небезпечності — жовтий).

Станом на вечір 2 квітня на Житомирщині пориви шквального вітру пошкодили лінії електропередач — без електрики лишилися понад 70 населених пунктів області.

Станом на 9 ранку 3 квітня без електрики лишалися 48 населених пунктів області. Загалом, в Україні було знеструмлено близько 115 тисяч споживачів.

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