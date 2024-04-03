Одеську обласну лікарню очолить новий керівник

Новим виконувачем обов'язків генерального директора Одеської обласної клінічної лікарні став Андрій Перевезенцев.

Про це 3 квітня повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Андрій Перевезенцев за фахом лікар-хірург. Закінчив Київський національний медичний університет ім. О.О. Богомольця. З 2012 працював ургентним хірургом.

У 2012-2021 роках був завідувачем відділення трансфузіології та клітинної терапії КНП "Броварська багатопрофільна клінічна лікарня" БРР БМР. З 2022 року обіймав посаду директора КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня №2".

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