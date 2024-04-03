Митники зупинили 66-річного мешканця Мостиська, який перевозив через пункт пропуску "Шегині — Медика" автомобільний кран. За даними митниці, документи на кран були підроблені.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської митниці.

Житель міста Мостиська подав при перетині кордону декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою. Митники зв'язалися із польською компанією-відправником автокрана, щоби перевірити, чи законно чоловік перевозить його.

"У відповідь фірма-продавець надіслала копії документів і запевнила, що поставка цього товару здійснювалась виключно в режимі "експорту" з території Євросоюзу. Так було встановлено, що документи, надані перевізником, містять неправдиві відомості щодо відправника, одержувача товару, характеру і вартості вантажу", — йдеться у повідомленні.

За фактом порушення правил (переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) митники склали адмінпротокол. Товар вилучили до розгляду справи в суді.