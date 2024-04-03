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На Сумщині з початку року СБУ викрила 14 мешканців, які поширювали російську пропаганду
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На Сумщині з початку року СБУ викрила 14 мешканців, які поширювали російську пропаганду

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З початку 2024 року Служба безпеки України затримала 14 мешканців із Сум, Ромнів, Тростянця, Шостки та інших районах Сумщини. Більша їх частина користувачі забороненої в Україні соцмережі "Одноклассники", в якій вони поширювали проросійський контент.

Про це повідомили в ГУ СБУ в Сумській області.

За даними СБУ, один з підозрюваних — громадянин РФ, який проживає у Сумах. Чоловік поширював дописи в російській соцмережі про створення так званої "одеської народної республіки" та введення у ній смертної кари. Також фігурант у поширених матеріалах переконував, що в Україні начебто йде громадянська війна.

Інший підозрюваний — мешканець Сум, публічно заперечував збройну агресію з боку РФ, а повномасштабне вторгнення називав "спеціальною воєнною операцією". Наразі його справа розглядається в суді.

Також триває суд щодо жителя Шостки, який у соцмережі поширював контент із закликами до повалення конституційного ладу в Україні.

Визнано винною жительку Конотопа, яка під час спілкування зі знайомими виправдовувала дії президента РФ Володимира Путіна, оскільки нібито "він ввів війська в Україну, щоб захистити Росію". Покарання отримала також мешканка Ромен, яка в "Одноклассниках" вихваляла загарбників, зокрема, окупаційний режим Донеччини.

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