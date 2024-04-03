У Житомирі перевіряють інформацію про замінування торговельного центру

3 квітня у Житомирі поліція перевіряє інформацію про замінування місцевого торговельного центру "Глобал".

У коментарі Суспільному речниця поліції Житомирщини Вікторія Дубовик сказала, що інформацію про мінування невідомі як і в попередні рази надіслали на електронну пошту СБУ.

"Повідомлення знову надіслали на електронну пошту СБУ. Нам про це повідомили о 16:50. На місці працюють вибухотехніки і поліцейські-кінологи", — сказала Вікторія Дубовик.

Раніше Суспільне писало, що 26 березня у Житомирі поліція та вибухотехніки виїхали перевіряти інформацію про мінування торговельного центру "Глобал".

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За словами Вікторії Дубовик, обстеження поліцейські та вибухотехніки завершили о 17:50. Вибухонебезпечних предметів не виявили.

"До перевірки залучали дев'ять працівників поліції, які обстежили торговельний центр і прилеглу до нього територію — вибухонебезпечних і підозрілих предметів не виявлено. Було евакуйовано 2000 людей. Рух транспорту не перекривали", — розповіла Вікторія Дубовик.

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