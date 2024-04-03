У новому навчальному році ліцей №12 Житомира не набиратиме перші класи. Першокласники цієї території обслуговування зможуть піти у два інші ліцеї — №23 та №21.

Про це 3 квітня повідомила на засіданні виконавчого комітету перша заступниця директора департаменту освіти Житомирської міської ради Світлана Ковтуненко.

Розглядаючи питання "Про закріплення територій обслуговування за закладами загальної середньої освіти Житомирської міської територіальної громади", вона, зокрема, повідомила, що востаннє рішення про закріплення територій приймали у 2021 році.

"За кожним закладом освіти закріплена територія. Це передбачено нормативно. Зі змін — ми змінили вулиці, а ліцей №12 цього року не буде набирати перші класи. Тому ми вилучаємо у них вулиці Велику Бердичівську, Старий бульвар, Синельниківську, Фещенка-Чопівського, Червоного Хреста, Університетську та інші. Приєднаємо ці території до 23 ліцею, там невелика кількість, а більшість територій — до ліцею №21", — розповіла Світлана Ковтуненко.

Аби дізнатися, за якою територією "закріплений" той чи інший ліцей, освітяни створили інтерактивну карту для жителів Житомирської територіальної громади.

"Для цього потрібно зайти на сайт Департаменту освіти, знайти розділ "Діяльність ДО", обрати "Загальну середню освіту" і там перейти на "Інтерактивну карту територій" або "Територію обслуговування ЗЗСО", — повідомила перша заступниця директора департаменту освіти Житомирської міської ради.

У коментарі Суспільному Світлана Ковтуненко пояснила, чому ліцей №12 Житомира імені С. Ковальчука цьогоріч не набиратиме першокласників.

"Відповідно до реформування "Нової української школи" у 2027 році ми перейдемо на 12-річну профільну систему освіти. У нас будуть ліцеї нові, в які учні будуть вступати. Це рівень нинішніх класів — 10, 11, 12. Для цього нам потрібні "міцні" професійні колективи. Один із таких ми обрали — це колектив 12 школи. Ми бачимо цей заклад як гуманітарний ліцей нового типу. Тому треба вивести звідти початкову школу, а потім поступово і середні класи. Краще не набирати учнів, ніж потім переселяти їх кудись. Також ми працевлаштуємо вчителів. З нового навчального року переведемо територію обслуговування початкових класів з 12 школи на ліцеї №21 та №23. А загалом плануємо перевести на ліцейний ступінь школи №12 та №1", — пояснила Світлана Ковтуненко.

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