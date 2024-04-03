Після скарги директора правозахисної організації Front Line Defenders Олівії Мур в Генпрокуратуру РФ про ненадання медичної допомоги політвʼязню Серверу Мустафаєву, йому призначили повне обстеження серця.

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Про це "Кримській солідарності" повідомила його дружина Майє Мустафаєва.

Зазначається, що у скарзі було вказано, що адміністрація тамбовської виправної колонії №1 не надавала допомоги кримському татарину. Від дня арешту, шість років тому, через тривале перебування в суворих умовах СІЗО у Мустафаєва з'явилися проблеми із серцем. Крім того, у нього виявили новоутворення під грудною кліткою — ліпому. Коли політвʼязень потрапив у колонію у вересні 2022 року, йому запропонували прооперуватися, але тоді він відмовився, тому що не розумів, у яких умовах відбуватиметься операція, розповіла Майє.

Після звернення Олівії Мур Серверу зробили ЕКГ, але лікар-кардіолог правозахисника так і не оглянув. Адміністрація колонії пообіцяла відвезти Сервера до профільного фахівця.

21 березня Сервера Мустафаєва відвідав адвокат. Із серпня минулого року він продовжує перебувати в суворих умовах утримання (СУУ), через що йому не дозволено працювати і виходити на прогулянки не за розкладом.

За словами Майє Мустафаєвої, через високий паркан до нього в камеру потрапляє мало сонячного світла. Сервер і раніше скаржився на падіння зору. Зараз проблема посилилася, читає він тільки в окулярах.

Що відомо про Сервера Мустафаєва Сервер Мустафаєв - координатор громадського об'єднання "Кримська солідарність", що надає юридичну, інформаційну та соціально-побутову допомогу сім'ям політв'язнів Криму. З 2014 року Мустафаєв займався системним моніторингом ситуації в Криму і висвітлював політично мотивовані судові процеси. 21 травня 2018 року після обшуків силовики заарештували Сервера Мустафаєва та Едема Смаїлова. 16 вересня 2020 року в Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону кримського мусульманина засудили до 14 років позбавлення волі. 14 березня Апеляційний військовий суд у Власісі практично в повному обсязі відмовив захисту в задоволенні скарг. Загалом у справі відбулося понад 45 судових засідань.

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