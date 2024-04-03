"Ланцелот" — військовослужбовець миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, у минулому — програміст з десятирічним досвідом. Після початку повномасштабного вторгнення Росії чоловік став військовим. Нині він старший оператор безпілотників у своєму підрозділі.

Про військовослужбовця третього квітня розповіли у пресслужбі бригади.

Воїн розповідає, до повномасштабного російського вторгнення займався веброзробкою, а на початку загострення бойових дій йому надійшла повістка, через що пішов до армії.

"Я сильно нервувався, але зрозумів, що якщо знак є, то чого б не піти. Хтось має займатися цією роботою. Я одразу казав, що хочу піти на оператора БпЛА. Пізніше потрапив у військову частину, для додаткової мотивації ще дрон купив. Я одразу опинився на бажаній спеціальності. Мені, можливо, технології імпонували", — згадує "Ланцелот".

Військовослужбовець "Ланцелот". Фото: скрін з відео/79-та бригада.

Боєць додає, знання англійської мови та програмування допомогли в опановуванні користування безпілотниками.

"Керувати дроном у хороших умовах — взагалі проблеми немає: коли є навігація, є GPS, воно дуже зручно працює. У бойових умовах дуже багато своїх нюансів. Треба знайти місце, з якого ти будеш працювати, налагодити заряд акумуляторів, підтримувати зв'язок. Завдання аеророзвідки — патрулювання, корегування вогню", — каже військовий.

Військовослужбовець "Ланцелот" з дроном. Фото: скрін з відео/CCО.

На думку десантника, дрони — це достатньо розхідний матеріал.

Потреба дуже велика. Безпілотники дають можливість командуванню корегувати вогонь у реальному часі, оперативно реагувати.

Віталій згадує, дні у Мар'їнці, що на Донеччині, були одними з найважчих за час його служби.

"Вперше зіткнувся з "зустрічним вогнем". Ми працювали по позиціях піхотинців, але в нашу сторону також прилітало. Найскладніший епізод у мене був, коли дві авіабомби розірвалися поруч з нашим укриттям. У нас всередині засипало вихід, загорівся газовий балон. Слава Богу, хлопців викопали. Ми там майже задихнулися, але вдалося врятуватися, навіть більшість речей забрали", — каже оператор.

Пошкоджені будинки у Мар'їнці. Фото: скрін з відео/79-та бригада.

Зі слів військового, росіяни менше користуються дронами типу "DJI Mavic", ніж "SuperCam" або "Орлан-10".

"Навіть якщо брати їхні FPV-дрони, то вони можуть хоч кожні п'ять хвилин вилітати. Так само у них з людьми. Таке відчуття, що їх нескінченна кількість. По головах своїх же ходять, образно кажучи. Якщо бачили відео з Новомихайлівки, там понад 100 одиниць підбитої техніки, і вона тільки збільшується", — каже воїн.

Камера з БпЛА під час бойового завдання. Фото: скрін з відео/CCО.

"Ланцелот" вважає, якщо людина не має проблем зі здоров'ям та особистих причин, треба починати готуватися фізично та тактично до військової служби.

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