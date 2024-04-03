Зі служби в Чопському загоні демобілізували 25 строковиків-прикордонників

25 строковиків-прикордонників демобілізували зі служби 3 квітня в Чопському загоні. Про це Суспільному розповів начальник загону Василь Вітровчак.

За словами Василя Вітровчака, з 25 демобілізованих 11 — військовослужбовців брали участь у бойових діях, а один був в російському полоні.

"Усіх військовослужбовців військової строкової служби відправляли на схід нашої держави для участі в бойових діях виключно за їхнім власним бажанням після написання відповідного рапорту. Вони служили в різних підрозділах охорони кордону, починаючи з ділянки Львівської області, і закінчуючи ділянкою відділу прикордонної служби "Соломоново". Оскільки це кращі військовослужбовці, тому вони зібрані з різних підрозділів охорони кордону. У кожного з них служба тривала по-різному, хтось був призову весни, хтось був призову осені, але кожен з них прослужив не менше двох з половиною років. Далі військовослужбовці вибувають до місць свого проживання, стають на військовий облік і впродовж 12 місяців вони не будуть призиватися до лав ЗСУ", — розповідає Василь Вітровчак.

Демобілізація строковиків-прикордонників Чопського загону. Суспільне Ужгород/Руслана Гостюк

Максим Мусієнко — один із 25-ти строковиків, яких демобілізували з військової служби в Чопському загоні. Він з Сумської області. Служив три з половиною роки. Брав участь в бойових діях — захищав Україну від російських військових.

Максим Мусієнко. Фото: Максим Мусієнко

"Починав свою службу у Харківській області — ІПС "Вовчанськ", там я прослужив 1 рік, потім мене перевели на ІПС "Миколаївка", там ще трохи послужив. На початку повномасштабного вторгнення потрапив у полон. У полоні я пробув 10 місяців. На початку 2023 року, у січні, мене звільнили. Після звільнення один місяць я знаходився в госпіталі, після чого продовжив свою службу ось тут в Чопі", — розповідає Максим Мусієнко.

Максим Мусієнко після і до перебування у полоні. Фото: Максим Мусієнко

"Я був у складі прикордонного наряду в цей момент, перебував у полоні спочатку це був СІЗО-2 Старий Оскол, це Бє́лгородська область. Потім мене перевезли у виправну колонію №1, це Тульська область. Поки буде рік відстрочки, то не планую продовжувати службу, планую піти вчитися на права, тобто отримати водійське посвідчення. Можливо, почну писати книгу. Займуся спортом. Хочу навчитися грати на піаніно", — додав Максим Мусієнко, розповідаючи про своє перебування у полоні та плани на майбутнє.

Демобілізували й 23-річного Віталія Демедюка. Хлопець зі Львова. Служив три з половиною роки. Віталій також брав участь у бойових діях.

Віталій Демедюк. Суспільне Ужгород/Руслана Гостюк

"У напрямку Андріївки Донецької області. Це найгарячіші точки. Під 3 штурмовою бригадою ми були в упорядкуванні. Вони дивилися, чи ми морально готові, тоді нас допускали до штурмів, до захисту позицій тощо. Ми їздили у відрядження, воно розраховувалося на пів року, але ми певний період були на навчанні, це місяць недалеко в таборі, тоді нас відправили у Краматорськ, тоді вже кинули нас під упорядкування. Більше 3 місяців, що ми були там, доки я не отримав поранення, тяжкі поранення. Після цього лікувався в місті Київ. Після лікування я вернувся надалі проходити службу", — розповідає Віталій Демедюк.

За словами начальника прикордонного загону Василя Вітровчака, наступного тижня з Чопського загону також демобілізовуватимуть строковиків.

Демобілізація строковиків-прикордонників Чопського загону. Суспільне Ужгород/Руслана Гостюк

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads