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Ексдепутат "ОПЗЖ" з Київщини підтримував російську агресію в соцмережах — СБУ
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Ексдепутат "ОПЗЖ" з Київщини підтримував російську агресію в соцмережах — СБУ

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ексдепутат Фастівської міськради
На Київщині затримали ексдепутата Фастівської міськради. Фото: Київська обласна прокуратура

СБУ затримала ексдепутата Фастівської міськради від партії "ОПЗЖ", який в соцмережах поширював наративи російської пропаганди.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура та СБУ.

За даними слідства, чоловік позиціонував себе як "експерт-політолог". У відеоблозі він оприлюднював кремлівські наративи, "підкріплював" свої висловлювання цитатами Путіна з російських телеефірів.

Також він розміщував публікації на підтримку незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України.

"У відео наголошувалось, що окуповані території мають стати повноцінним регіоном РФ", — розповіли в прокуратурі.

Зазначається, що колишній депутат поширював контент на YouTube, сторінках в Telegram, TikTok та Instagram із загальною аудиторією понад пів мільйона користувачів.

Мешканцю Київщини повідомили підозру за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України, а також глорифікації її учасників (ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України). Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років з можливою конфіскацією майна.

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