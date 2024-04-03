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У Запорізькому районі викрили "чорних лісорубів", які знищили дерев на понад 400 тис. грн.
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У Запорізькому районі викрили "чорних лісорубів", які знищили дерев на понад 400 тис. грн.

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Деревина
Деревина, вилучена у "чорних лісорубів". Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

У Запорізькому районі викрили трьох жителів Комишуваської громади, які вирубували дерева у лісосмугах без спеціального дозволу. Вони завдали шкоду державі на понад 400 тис. грн.

Про це сьогодні, 3 квітня, повідомили у Запорізькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, троє мешканців Комишуваської громади систематично здійснювали рубку дерев у полезахисних лісосмугах Запорізького району без наявного спеціального дозволу. Деревину вони сортували та продавали мешканцям громади:

У Запорізькому районі викрили "чорних лісорубів", які знищили дерев на понад 400 тис. грн.
Гроші, вилучені під час обшуку. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області
"Правоохоронці виявили та вилучили 6 бензопил, ланцюги до них, сокири, більше 20 кубометрів деревини породи дуб та ясен, а також мобільні телефони та грошові кошти. Також було знайдено понад 180 набоїв різних калібрів до автоматичної зброї, корпус гранати Ф-1 з запалом типу УЗРГМ, постріл до гранатомета та 15,5 кілограмів артилерійського пороху".
У Запорізькому районі викрили "чорних лісорубів", які знищили дерев на понад 400 тис. грн.
Вилучене під час обшуків. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Незаконною діяльністю державі спричинено шкоду на понад 400 тис. грн, повідомили у прокуратурі.

Наразі фігурантам інкримінують злочини, передбачені ч. 4 ст. 246 та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Наразі триває слідство.

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