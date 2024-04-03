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"Найважче на війні — втрачати побратимів". Старший сержант 10 бригади про службу на фронті та в тилу
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"Найважче на війні — втрачати побратимів". Старший сержант 10 бригади про службу на фронті та в тилу

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Руслан, військовослужбовець, ТЦК, Івано-Франківщина
Після поранення Руслана перевели на службу до одного з ТЦК Івано-Франківщини. Фото: Facebook/Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки

Старший сержант Руслан півтора року воював на фронті. Боєць відмовився від бронювання, яке отримав від роботодавця у перші дні повномасштабної війни. Після двох поранень військовий служить в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківщини.

Історію старшого сержанта Руслана опублікували на Facebook-сторінці Івано-Франківського ТЦК та СП.

До великої війни чоловік працював на виробничому управлінні зберігання газу. У нього — дві дорослі доньки та онучка. 28 лютого 2022 року він добровольцем вступив до лав Збройних сил України. Служив у мотострілецькому батальйоні 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

Руслан з побратимами звільняв від росіян Житомирщину та Київщину. Згодом воював на сході України — під Бахмутом, Лисичанськом, Сєвєродонецьком та Соледаром.

Під час боїв військовослужбовець отримав два поранення. Останнє з них не дозволило більше повноцінно воювати на передовій, тому його перевели на службу за місцем проживання, йдеться у дописі.

"Найважче на війні, зізнається військовослужбовець, — це втрачати побратимів, з якими разом починали свій бойовий шлях, вчилися всього пліч-о-пліч, допомагали та підтримували. Після повернення додому відчуває, що дуже сильно змінилося ставлення населення до військових. Складається таке враження, що війна торкнулася тільки тих, у кого в сім’ї хтось служить, а решта цього не розуміють", — цитують Руслана на сторінці Івано-Франківського ТУК та СП.

Не зважаючи на поранення, старший сержант Руслан продовжує служити, проте в тилу.

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