У селі на Дніпропетровщині лелеки повернулися у відновлене гніздо

У селі Булахівка на Дніпропетровщині енергетики відновили домівку лелекам. Гніздо впало наприкінці березня. Тоді, розповіла Суспільному місцева жителька Галина Горай, вона звернулась в соцмережах по допомогу.
"Як я глянула, а вони прилетіли. Гніздечко похилилося, вони стали на обідок, подивилися і полетіли. Я заплакала...", — говорить жінка.
Вона звернулася до енергетиків із проханням допомогти у відновленні гнізда. Коли дізналася, що домівку птахів полагодять, дуже зраділа.
"Це наш оберіг. Це сім’я. Це щастя наше. І мені цей шматочок щастя повернули", — каже Галина.
За її словами, лелек на вулиці не було вже декілька днів. Але як тільки нове гніздо встановили — птахи одразу повернулись. Цей момент вдалося зафіксувати кореспондентам Суспільного.
Гніздо відновили в рамках програми "Лелеченьки", сказала фахівчиня відділу екобезпеки енергетичної компанії Алла Павлова. Це вже друге гніздо у Павлоградському районі.
"Ми моніторимо заселення гнізд лелеками. Середній відсоток щорічно становить понад 85%. З власного досвіду, щоб так швидко лелеки приймали нове гніздо, як цього разу, я ще не бачила", — каже вона.
З початку повномасштабної війни, зазначила фахівчиня, енергетики встановили вже понад 30 гнізд. У найближчий час планують укріпити ще два у Царичанський територіальній громаді.
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