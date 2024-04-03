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"Наш оберіг і наше щастя". У селі на Дніпропетровщині лелеки повернулися у відновлене гніздо
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"Наш оберіг і наше щастя". У селі на Дніпропетровщині лелеки повернулися у відновлене гніздо

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У селі Булахівка на Дніпропетровщині енергетики відновили домівку лелекам. Гніздо впало наприкінці березня. Тоді, розповіла Суспільному місцева жителька Галина Горай, вона звернулась в соцмережах по допомогу.

"Як я глянула, а вони прилетіли. Гніздечко похилилося, вони стали на обідок, подивилися і полетіли. Я заплакала...", — говорить жінка.

Вона звернулася до енергетиків із проханням допомогти у відновленні гнізда. Коли дізналася, що домівку птахів полагодять, дуже зраділа.

У селі на Дніпропетровщині лелеки повернулися у відновлене гніздо
Місцева жителька Галина Горай, яка звернулась до енергетиків з проханням відновити гніздо. Суспільне Дніпро/Олександр Шалдибін

"Це наш оберіг. Це сім’я. Це щастя наше. І мені цей шматочок щастя повернули", — каже Галина.

За її словами, лелек на вулиці не було вже декілька днів. Але як тільки нове гніздо встановили — птахи одразу повернулись. Цей момент вдалося зафіксувати кореспондентам Суспільного.

"Наш оберіг і наше щастя". У селі на Дніпропетровщині лелеки повернулися у відновлене гніздо
Птах повернувся одразу, як встановили нове гніздо. Суспільне Дніпро/Олександр Шалдибін

Гніздо відновили в рамках програми "Лелеченьки", сказала фахівчиня відділу екобезпеки енергетичної компанії Алла Павлова. Це вже друге гніздо у Павлоградському районі.

Як на Дніпропетровщині відновили гніздо для лелек
Енергетики встановлюють нове гніздо для лелек. Суспільне Дніпро/Олександр Шалдибін

"Ми моніторимо заселення гнізд лелеками. Середній відсоток щорічно становить понад 85%. З власного досвіду, щоб так швидко лелеки приймали нове гніздо, як цього разу, я ще не бачила", — каже вона.

З початку повномасштабної війни, зазначила фахівчиня, енергетики встановили вже понад 30 гнізд. У найближчий час планують укріпити ще два у Царичанський територіальній громаді.

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