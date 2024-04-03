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Просував контент російської партії. На Івано-Франківщині затримали антиукраїнського агітатора
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Просував контент російської партії. На Івано-Франківщині затримали антиукраїнського агітатора

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Затримали проросійського агітатора, Калуський район
СБУ затримала антиукраїнського агітатора з Калуського району. Facebook/Служба безпеки України в Івано-Франківській області

Слідчі СБУ затримали на Івано-Франківщині антиукраїнського агітатора, який просував контент російської партії "ЛДПР".

Про це повідомили на Facebook-сторінці відомства.

Як йдеться у дописі, затриманий — житель Калуського району 1974 року народження. Чоловік активно ділився дописами російської партії "ЛДПР", члени якої підтримують та фінансують збройну агресію РФ.

"Агітатор "супроводжував" діяльність голови партії Леоніда Слуцького, а також її центральних і регіональних осередків. Він поширював політичні заяви, зокрема обіцянку повторно окупувати Херсон і перемогти у війні, заклики брати участь у російських виборах, звіти про допомогу російським воякам тощо", — повідомили в СБУ.

Слідчі з'ясували, що чоловік заробляв у російському сегменті соцмереж та відеохостингів, "накручуючи" перегляди російського комерційного контенту.

Затриманому повідомили підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

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