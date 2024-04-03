Артур Кряж – один з поліцейських, нагороджених за евакуацію мешканців прикордоння Сумщини під час масованих російських обстрілів у березні 2024 року. Президент України вручив державні нагороди йому і його колегам під час візиту в Сумську область. Про те, як вивозили людей, Артур Кряж розповів Суспільному.

Артур Кряж разом з іншими поліцейськими у березні 2024 року збирав людей по населених пунктах Великописарівської громади на евакуацію, в основному маломобільних та пенсіонерів, які самостійно не могли залишити небезпечну територію.

Артур Кряж. Фото: з особистого арліву Артура Кряжа

Сільрада збирала інформацію про людей, які хочуть виїхати, але не мають можливості, зранку вже були списки. Роздавали ми списки співробітниками поліції, вони роз’їжджалися, звозили цих людей до укриття, після чого грузили всіх в автобус і вивозили, розповів Артур Кряж.

У пункті евакуації на людей вже чекали. Звідси їх вивозили до Охтирки.

Евакуйовані з Великої Писарівки люди в Охтирці. Суспільне Суми

Артур розповідає: перший тиждень працювали практично цілодобово, під постійними обстрілами.

Чудом ніхто не постраждав під час евакуації населення, тому що всі адмінбудівлі зруйновані, там, де в нас був пункт евакуації, де ми збирали людей все зруйноване. І постійно одне питання: куди ви нас везете? А ми ж евакуювали їх і ми не розуміли, куди вони далі їдуть, що там далі. Ми їх вивозили з тієї території, а далі вже працював гуманітарний штаб.

Олександр Мірошниченко. Суспільне Суми

Всього підрозділ Артура Кряжа вивіз з небезпечних територій понад 300 людей, розповідає, був задіяний увесь службовий транспорт, керівництво повністю забезпечило пальним і радіостанціями. Чоловік каже, що вивезли всіх, кого могли.

На даний час є Попівка, Олександрівка, Лукашівка. На даний час там відбуваються артобстріли, мінометні обстріли, а також загроза використання ФПВ-дронів. Військові нас туди не допускають, ми не можемо потрапити туди. Артур Кряж

За евакуацію людей в складних умовах п’ятеро поліцейських Великописарівської громади отримали нагороди "За бездоганну службу", "За мужність" та "За спасіння життя". Президент вручив їх особисто, під час візиту на Сумщину.

Артур Кряж отримує нагороду з рук президента України Володимира Зеленського. Фото: ГУНП в Сумській області

Нагородити потрібно всіх, але всіх же ж не нагородять. Весь особовий склад, як один, спрацювали чітко і злагоджено. Всі без винятку брали участь в евакуації і в організації евакуації. Всі до єдиного були зі мною, ніхто не сплошав, на мою думку. Всі виконували свій обов’язок.

Артур Кряж очолив Великописарівську поліцію у жовтні 2023 року. Він родом з Харківщини, жив і працював у Куп’янську. Під час окупації міста збирав і передавав українським спецслужбам інформацію про особовий склад і техніку росіян. Пізніше долучився до звільнення Куп’янська, отримав поранення під час артобстрілу. Після шпиталю працює на Сумщині.

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