Трирічний львів'янин Ярема майже півтора року життя боровся із нейробластомою. Хлопчик пережив 10 блоків хіміотерапії, операцію з видалення новоутвору та дві пересадки кісткового мозку. Дитині вдалось побороти недугу.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру.

Таку тривалу терапію медики центру використали, щоб не дати шансів хворобі рецидивувати.

"У лікуванні Яреми ми із самого початку передбачали проведення тандемної трансплантації: через масивне ураження кісток та поширення метастазів у нижній щелепі. Повторна пересадка не викликала жодних ускладнень, хлопчик дуже швидко відновився після маніпуляції. Можемо констатувати, що досягли дуже хорошого результату. У Яреми не лише не залишилось залишкової пухлини і вогнищ хвороби, але й регресували всі метастази", — каже лікарка Наталія Васільєва.

Мама і тато хлопчика кажуть, що тривала хвороба забрала багато сил у всієї родини. Тож тепер сім'я планує повернутися до повноцінного життя — без лікарень та хвороби.